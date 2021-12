Lion : retour sur la longue préparation de Dev Patel pour le film

Porté par Sunny Pawar et Dev Patel, "Lion" retrace l’histoire poignante de Saroo Brierley, qui se retrouve éloigné de sa famille à l’âge de cinq ans et tente de la retrouver 20 ans plus tard. Pour ce rôle complexe, l’acteur de "Skins" et "Slumdog Millionaire" s’est soumis à une préparation rigoureuse.

Lion : l’histoire vraie de Saroo Brierley

Premier long-métrage de Garth Davis (Marie Madeleine) sorti en 2017, Lion se base sur l’ouvrage autobiographique A Long Way Home de Saroo Brierley, publié en 2013. En 1986, à l’âge de cinq ans, le petit garçon prend un train par mégarde alors qu’il doit travailler de nuit avec son frère Guddu (Abhishek Bharate). Il se retrouve à Calcutta, à plus de 1000 kilomètres de son village natal du Madhya Pradesh et de sa famille.

Pendant plusieurs mois, Saroo survit seul dans la rue, avant qu'un orphelinat ne le prenne en charge. Il s'envole par la suite pour la Tasmanie, adopté par Sue (Nicole Kidman) et John Brierley (David Wenham). 20 ans plus tard, après avoir entamé des études de gestion hôtelière, le jeune homme est de plus en plus animé par le besoin de retrouver ses proches. Aidé par sa petite amie Lucy (Rooney Mara), il se lance dans de longues recherches et puise dans ses souvenirs pour tenter de localiser son village.

Saroo Brierley (Sunny Pawar) - Lion © SND

Nommé dans six catégories aux Oscars, Lion repose en partie sur les interprétations de Sunny Pawar et Dev Patel, tous deux brillants dans le rôle de Saroo. Pour sa performance, le comédien révélé par Skins et Slumdog Millionaire remporte le BAFTA du Meilleur second rôle.

Dev Patel bouleversé par le scénario

Lorsqu’il découvre le script de Luke Davies et l’incroyable parcours de Saroo, Dev Patel est submergé par l’émotion. En 2016, l’acteur raconte auprès de CNN :

J’étais juste stupéfait que ces mots, ce voyage que je venais de lire soient réels. C’est tellement incroyable. Ce qu’il a accompli est un exploit d’humanité.

Avant d’obtenir le rôle, le comédien doit convaincre les producteurs et le réalisateur. Certains membres de l’équipe du film craignent qu’il ne soit un choix trop évident pour prêter ses traits à Saroo adulte. Une situation qui l’avait déjà écarté d'un long-métrage comme L’Odyssée de Pi, selon IMDb.

Mais Dev Patel parvient à se démarquer grâce à une audition de plusieurs heures. Un moment capital au cours duquel Garth Davis n’hésite pas à le tester pour voir s’il est capable de faire ressortir la colère et l’implosion de Saroo, en quête de ses origines. Cité par Allociné, le réalisateur se souvient lors de la promotion :

Dev a appris qu'on développait ce projet au moment de l'écriture. Il a débarqué un jour chez Luke Davies à Los Angeles où on travaillait, il est entré chez lui et il s'est présenté. Le rôle le passionnait. Finalement, on a fait un bout d'essai de 4h30 à Londres – pieds nus et avec une caméra à l'épaule – et j'ai poussé Dev dans ses retranchements pour voir jusqu'où il était prêt à aller. Il nous fallait quelqu'un qui ait une vraie grandeur d'âme et Dev était notre homme !

Une longue préparation

Après cette étape cruciale, le véritable travail commence pour l’acteur. Il s’astreint à un régime alimentaire strict afin de prendre du poids et se laisse pousser la barbe ainsi que les cheveux pour ressembler le plus possible à Saroo Brierley.

Pendant huit mois, le comédien peaufine par ailleurs son accent australien. Il visite également l’orphelinat indien qui avait recueilli Saroo, où les enfants l'accueillent en "héros". Dev Patel déclare à ce sujet :

Je me suis dit : 'Je ne suis pas un héros. C’est vous les héros'. L’orphelinat où je suis allé, certains enfants sont gravement handicapés, souffrent de toutes sortes de dystrophies musculaires et d’autres maladies. Et le personnel, beaucoup d’entre eux sont bénévoles. Dans un environnement comme l’Inde où il y a beaucoup de chaos et de folie, ces phares de positivité et d’espoir, c’est incroyable.

Une expérience inoubliable qu’il retranscrit dans un journal que Garth Davis lui demande de tenir. Un processus qui l’aide à faire une véritable introspection, et le résultat est impressionnant. La première scène que le comédien tourne n’est autre que la conclusion de Lion. Tous les sentiments enfouis et retenus du personnage ressortent alors soudainement. Ils témoignent ainsi de l’implication de Dev Patel, qui bluffe Saroo Brierley, comme le confie ce dernier au Guardian.