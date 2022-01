L'Odyssée : quand Lambert Wilson se transformait pour incarner le commandant Cousteau

En 2016, Jérôme Salle nous emmenait avec Lambert Wilson et Pierre Niney dans les fonds marins pour "L'Odyssée", film biographique sur le commandant Cousteau. Pour assurer le rôle du célèbre explorateur océanographique, Lambert Wilson a dû se soumettre à un régime draconien, tout en gardant des forces pour les scènes de plongée.

Lambert Wilson, interprète de figures légendaires

Il arrive souvent qu'un acteur ou une actrice n'ose pas s'attaquer à l'incarnation de très grandes figures contemporaines. Le risque est réel : comment faire honneur à une existence dont la popularité est immense, et déjà bien constituée dans l'imaginaire collectif ? C'est un risque que ne refuse jamais Lambert Wilson, acteur français de renom qui en 1989 incarnait avec succès l'abbé Pierre dans Hiver 54, l'abbé Pierre, en 2020 le général de Gaulle dans De Gaulle et, quelques années avant, en 2016, le commandant Jacques-Yves Cousteau dans L'Odyssée.

Dans L'Odyssée, cinquième long-métrage du réalisateur Jérôme Salle, il s'investit donc dans le rôle du célèbre commandant Cousteau, explorateur océanographique français dont la renommée est mondiale. Un rôle biographique très exigeant, qui court sur plusieurs décennies et qui a un double objectif : raconter l'odyssée de l'exploration sous-marine, mais aussi l'odyssée intérieure d'un homme à l'ambition monstrueuse, placé face à ses contradictions par ses proches et particulièrement son fils cadet Philippe, incarné par Pierre Niney. Une histoire intime autant qu'universelle, mise en scène avec des images époustouflantes de paysages sous-marins et de leur faune.

Un amaigrissement nécessaire pour L'Odyssée

Le commandant Cousteau, c'est un bonnet rouge et une chemise bleue, et surtout une silhouette longiligne, d'une minceur extrême. Si c'est la corpulence naturelle de Jacques-Yves Cousteau, c'est aussi un physique induit par la pratique assidue de la plongée sous-marine. Être acteur ce n'est pas imiter, mais trouver en soi la même vibration que son modèle, recomposer avec son corps, sa voix et ses expressions une allure, une respiration, une identité.

Pour trouver "son" Cousteau, Lambert Wilson s'est ainsi astreint à un régime strict, avec l'exigence de perdre plus de dix kilos pour s'approcher de la morphologie de Cousteau. Jérôme Salle, dans le dossier du presse du film, racontait ainsi le travail accompli :

Je l’ai vu souffrir en permanence pendant le tournage : ne rien manger, ne rien boire, ou presque, s’astreindre à un régime draconien et finir par ne plus avoir que la peau sur les os... Lambert a eu faim constamment mais c’est à ce prix qu’il est devenu Cousteau. J’ajoute qu’au départ, il n’a pas du tout la morphologie de son modèle : c’est sa maigreur, cette sécheresse du corps qui crée l’illusion...

L'Odyssée ©Wild Bunch Distribution

L'enjeu : garder des forces

Quant à l'acteur lui-même, il raconte lui aussi cette phase physique essentielle du travail de composition pour L'Odyssée, ajoutant même qu'il aurait voulu aller plus loin !

Je pense qu’un acteur hollywoodien, comme Michael Fassbender ou Matthew McConaughey, aurait sans doute poussé la performance un peu plus loin ! Ce qui était difficile avec Cousteau, c’est qu’il fallait à la fois être maigre et faire des choses très physiques, comme la plongée. Le problème, c’est qu’en deçà d’un certain poids, on s’affaiblit. Moi, je devais aller sous l’eau en portant ces bouteilles d’oxygène très lourdes avec des journées de tournage de 14 heures donc je devais garder suffisamment d’énergie. J’ai perdu 10 kilos assez rapidement, sans rien reprendre pendant le film. D’ailleurs Jérôme a opéré une surveillance permanente de mon assiette parce qu’il trouvait que j’étais trop costaud !

Au final, si les traits de Lambert Wilson ne disparaissent pas pour ce rôle du commandant Cousteau dans L'Odyssée, la ressemblance est néanmoins saisissante, notamment dans l'élocution et les postures, et bien sûr la finesse de la célèbre silhouette de l'explorateur.