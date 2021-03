Logan sur C8 : cet acteur emblématique de la saga aurait aimé lui-aussi revenir...

Sorti en 2017, « Logan » marque les adieux de Hugh Jackman au personnage. Après 17 ans de loyaux services, le comédien raccroche les griffes à travers cet excellent film de James Mangold. Accompagné de Patrick Stewart, c'est l'épilogue de la franchise. Pourtant, un autre acteur aurait aimé revenir...

Logan : le meilleur film de la franchise X-Men

Après Wolverine : Le Combat de l'Immortel, James Mangold est une nouvelle fois derrière la caméra pour mettre en scène Logan, le dernier tour de piste de Wolverine. Toujours porté par Hugh Jackman, le long-métrage signe le chant du cygne pour le personnage. Après 17 ans de X-Men, l'acteur décide de raccrocher le rôle de Wolverine, pour la plus grande tristesse des fans. Pour l'occasion, Patrick Stewart a profité du film pour proposer, lui-aussi, ses adieux à Charles Xavier.

Wolverine (Hugh Jackman) - Logan ©20th Century Fox

Logan, adapté de l'excellent comics Old Man Logan, s'est avéré être une énorme réussite critique. Un triomphe total, autant auprès de la presse que des spectateurs. Le film de James Mangold se place incontestablement comme un des meilleurs opus de toute la franchise X-Men. Alors que le récit se déroule 50 ans après les événements de X-Men : Days of Future Past, le film met en scène un Wolverine fatigué, qui doit s'occuper de son ami Charles Xavier mais aussi d'une nouvelle mutante : X-23. Côté box-office, Logan a rapporté plus de 619 millions de dollars de recettes pour un budget de 97 millions.

L'absence remarquée de Ian McKellen

Logan fait un peu office d'épilogue global, que ce soit pour la franchise X-Men, pour le personnage de Logan et pour le personnage de Charles Xavier. James Mangold met en scène les adieux de deux personnages emblématiques de la franchise initiée en 2000 par Bryan Singer. Pourtant, un autre comédien aurait lui aussi aimé figurer au casting de l’œuvre. Il s'agit de Ian McKellen, grand ami de Patrick Stewart (Charles Xavier), qui aurait adoré profiter de Logan pour faire ses adieux comme il se doit à son personnage de Magnéto. Acteur emblématique, il a incarné le maître du magnétisme à 5 reprises. Dans la première trilogie X-Men, dans Days of Future Past et dans Wolverine : Le Combat de l'Immortel le temps d'un court caméo. Tandis que Patrick Stewart est de retour dans ce dénouement, Ian McKellen a été laissé de côté...

James Magnold a avoué par la suite qu'il n'était pas intéressé par les intrigues explosives et grandiloquentes. Il a donc ignoré le plus possible les précédentes aventures des X-Men. C'est aussi pour cette raison que Dent de Sabre ne figure pas dans l'histoire, pourtant envisagé dans le premier jet du script. Jamais dans Logan, ne sont mentionnés les autres X-Men, et notamment Magnéto. Logiquement, le puissant antagoniste devrait être mort à l'époque du film. Mais rien ne le confirme totalement.

Magnéto (Ian McKellen) - X-Men : Days of Future Past ©20th Century Fox

Pourtant, Ian McKellen aurait adoré faire ses adieux à son personnage aux côtés de son ami Patrick Stewart. L'amitié personnelle entre les deux comédiens est presque aussi célèbre que la rivalité de leurs personnages dans la franchise X-Men. Lors d'une interview donnée à ScreenRant à l'époque de la sortie de Logan, Patrick Stewart a souligné la déception de Ian McKellen :

Ian et moi venons de terminer six mois ensemble sur scène. Et je pense qu'il était assez mécontent d'avoir été laissé en dehors de ce film (Logan). Et il m'a manqué aussi.

Lors d'une intervention dans The Graham Norton Show, Ian McKellen est apparu auprès de Hugh Jackman et de Patrick Stewart pour faire la promotion de... Logan. L'acteur a expliqué sa détresse et son mécontentement pour avoir été laissé de côté :

Je pleure parfois pour m'endormir. Je ne sais tout simplement pas pourquoi je ne suis pas dedans.

Et c'est vrai que c'est quand même un peu dommage que Ian McKellen n'a pas été rappelé pour reprendre le rôle de Magnéto. L'acteur regrette de ne pas avoir eu l'occasion de dire au revoir à son personnage. Et plus largement à ses fans...