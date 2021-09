Logan sur C8 : découvrez la concession de Hugh Jackman pour que le film soit classé R

"Logan" marque la dernière apparition de Hugh Jackman dans la peau du mutant griffu. Mais saviez-vous que pour l'occasion, le comédien a fait quelque chose d'inédit pour que le long-métrage soit classé R ?

Logan : la dernière apparition de Hugh Jackman en Wolverine

Pendant 17 ans, du premier film X-Men en 2000 jusqu'à Logan en 2017, le comédien Hugh Jackman a campé le célèbre Wolverine. L'acteur est apparu à 9 reprises dans la peau du mutant griffu et reste, encore aujourd'hui, totalement indissociable du rôle. Il faut dire que Wolverine demeure un personnage iconique de l'univers Marvel et peut-être l'un des plus appréciés des lecteurs de comics. Créé en 1974 par Roy Thomas, Len Wein et John Romita Sr., ses apparitions cinématographiques ont elles-aussi marqué les esprits. Mais le meilleur portrait de Wolverine est certainement son dernier : Logan. Réalisé par James Mangold, Logan est incontestablement l'un des meilleurs opus de toute la licence X-Men.

Logan ©20th Century Fox

L'histoire est un road movie dans un univers dystopique, dans un futur proche, où la plupart des mutants ont disparu. Logan continue de s'occuper du Professeur X jusqu'à l'arrivée d'une nouvelle mutante : X-23. Leur quotidien est alors chamboulé. Logan a reçu des critiques presse et populaires dithyrambiques. Nommé une fois aux Oscars, le film a rapporté plus de 619 millions de dollars de recettes au box-office, et ce malgré un classement R (interdit aux moins de 17 ans aux États-Unis). Outre l'ultime retour de Hugh Jackman dans la peau de Wolverine, le film offre un casting également composé de Patrick Stewart, Richard E. Grant et de la jeune Dafne Keen.

La concession de Hugh Jackman

Le fait que Logan soit classé R n'était pas gagné d'avance. Les films de super-héros classés R sont assez rares dans le paysage du cinéma américain. Les grands studios sont généralement assez fébriles quant à l'idée de classer un film de super-héros moins de 17 ans. Souvent parce qu'une telle classification entraîne une perte non négligeable d'argent, à cause d'entrées limitées par l'âge du public. Les films du genre à être classés R sont donc assez rares. Les plus célèbres demeurent Watchmen : Les Gardiens, les deux films Deadpool, Kick-Ass et plus récemment l'excellent Joker. James Mangold a donc exigé que son œuvre soit elle aussi classée R. Pourtant, ce n'était pas gagné d'avance.

Wolverine (Hugh Jackman) - Logan ©20th Century Fox

La 20th Century Fox a en effet, dans un premier temps, refusé que Logan soit classé R. Et ce malgré l’insistance de son metteur en scène. C'est l'intervention de Hugh Jackman qui a permis à Logan d'être finalement classé R.

Le comédien a en effet exigé de la Fox que le long-métrage soit interdit aux moins de 17 ans, soutenant ainsi son metteur en scène. Face à l'inflexibilité du studio, l'acteur a donc décidé de revoir son salaire à la baisse. Hugh Jackman a ainsi renoncé à une partie de sa paye, pour que cet ultime chapitre de la franchise Wolverine obtienne la fameuse classification R. Face à cette volonté sans faille de Hugh Jackman, la 20th Century Fox a fini par donner son autorisation. Une décision qui s'est avérée payante, vu les retours majoritairement positifs de l’œuvre, et son score plus qu'honorable au box-office.

Ainsi, merci Hugh Jackman, sans qui ce superbe film n'aurait jamais eu lieu. En tout cas, pas de cette manière...