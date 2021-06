LOL sur France 2 : le jour où Kev Adams s'est incrusté dans le film

Film sur les adolescents des années 2000, "LOL (Laughing Out Loud)" contient une brève apparition de Kev Adams. La star française s'est incrustée à l'écran pour essayer de se faire remarquer. Retour sur les coulisses de ce plan.

LOL : un film générationnel

Avec plus de 4 millions d'entrées en France, LOL (Laughing Out Loud) a été un petit phénomène publique lors de sa sortie. Le film entreprend d'ausculter, dans le cadre d'une comédie populaire, la génération MSN. Celle qui ponctue ses phrases par un "lol" plutôt qu'un point. La réalisation de Lisa Azuelos tente de prendre le pouls d'une époque, à la fin des années 2000. Cette intention passe par le personnage de Lola (Christa Théret), une adolescente de 15 ans qui s'apprête à faire sa rentrée au lycée. Cette étape importante va cependant être gâchée par sa rupture avec Arthur (Félix Moati), son petit copain. La vie n'est pas forcément simple à gérer à cet âge et la gestion avec les parents ne l'est pas non plus. En l'occurrence, Lola a du mal à communiquer avec sa mère, Anne (Sophie Marceau). Encore plus depuis le divorce avec le père (Alexandre Astier) de la jeune fille. Cette relation se retrouve au centre du film et permet de parler de l'adolescence autant du côté des premiers concernés que de celui des adultes.

LOL (Laughing Out Loud) ©Pathé Distribution

LOL rappelle en un sens La Boum, grand film générationnel des années 80 dans lequel Sophie Marceau faisait ses débuts. La boucle est bouclée pour elle puisqu'elle se retrouve 29 ans plus tard à jouer la mère d'une adolescente. L'écho avec son ancien célèbre rôle est évident et le film en joue volontairement. On sait bien que Lisa Azuelos est allée chercher cette actrice pour justement créer un pont entre les deux oeuvres. L'idée est vraiment bien sentie, pour le coup, même si on craint que LOL ne rentre pas autant dans la légende que La Boum.

Comment Kev Adams s'est-il retrouvé dans le film ?

En 2009, l'humoriste et comédien Kev Adams n'est pas du tout connu en France. Ce n'est qu'un tout petit peu de temps après ce film qu'il commence à se faire connaître par le public, via l'émission On n'demande qu'à en rire de Laurent Ruquier. Il s'illustre ensuite dans la série Soda puis la machine se met en marche. Aujourd'hui, toute la France connaît Kev Adams et il prétend à être tête d'affiche là où on l'engage. Quand le film de Lisa Azuelos sort, on est très loin de cette popularité. Pour preuve, il court après un rôle dans cette production mais ne l'obtient pas.

Il doit alors se contenter d'une brève participation comme figurant. Autant dire que ce maigre temps à l'écran ne pourra pas lui servir à montrer ce qu'il sait faire. Mais Kev Adams ne va pas se démonter et va chercher à optimiser son passage devant la caméra. On le reconnaît de la scène où Anne sort d'une réunion sur les dangers de la drogue, à 41 minutes. C'est là que l'acteur, adolescent, s'est trouvé une place à l'image (voir ci-dessous). Alors qu'il devait sortir du cadre en descendant les escaliers, il a eu l'idée de rester sur la droite du plan et de checker un autre figurant qui passait par là. L'histoire ne dit pas si ces quelques secondes ont eu une importance dans sa carrière mais il reste marrant de voir une star du cinéma français à ses débuts et de mesurer le chemin parcouru.