Ma famille t'adore déjà : ce jour où Dany Boon a débarqué sur le plateau dans une tenue inadaptée

Pour son premier film en tant que réalisateur avec "Ma famille t’adore déjà", Jérôme Commandeur a pu compter sur un producteur de marque : Dany Boon. Toutefois, ce dernier aurait également pu prétendre à un rôle dans la comédie.

Ma famille t’adore déjà : les bronzés se retrouvent

Ancienne révélation de l’émission Graines de star, l'humoriste Jerôme Commandeur est devenu un acteur régulier. En effet, depuis le milieu des années 2000, il est souvent apparu au cinéma dans des rôles secondaires, avant de réaliser son premier film en 2016 : Ma famiile t’adore déjà. Pour l’occasion, il a pu compter sur deux célèbres comédiens de la troupe du Splendid qui se sont notamment illustrés dans la saga Les Bronzés : Thierry Lhermitte et Marie-Anne Chazel. Arthur Dupont, Déborah François, Sabine Azema, Valérie Karsenti et Jerome Commandeur en personne complètent la distribution.

Ma famille t’adore déjà suit Julien (Arthur Dupont), un modeste créateur d’applications pour smartphone qui tombe amoureux d’Eva (Déborah François), une jeune journaliste. Cette dernière lui présente par la suite ses parents Jean (Thierry Lhermitte) et Marie-Laure (Marie-Anne Chazel), qui résident sur l’ile de Ré. Cependant, ce week-end qui s’annonçait mémorable le sera… pour de très mauvaises raisons.

Ma famille t'adore déjà ©Pathé

Quand Dany Boon renonce

Pour son premier film, Jerôme Commandeur a pu compter sur un certain Dany Boon, qui officie sur ce projet en tant que producteur. L’acteur et réalisateur de la comédie culte Bienvenue chez les Ch'tis a accordé une confiance et une liberté totales à l’humoriste afin qu’il mette en scène une excellente comédie. Cependant, il aurait pu également prétendre à un rôle dans Ma famille t’adore déjà. Cependant, Dany Boon a dû y renoncer. La raison : un agenda tout simplement surchargé.

En effet, durant cette période-là, la star du cinéma français devait réaliser son propre film intitulé Radin. De l’autre côté, il était prévu qu’il apparaisse dans le film Ils sont partout, réalisé par Yvan Attal. Enfin, il devait prêter sa voix française au Bon Gros Géant dans le long-métrage de Steven Spielberg. Autant dire que l’acteur ne pouvait pas être partout, et encore moins dans Ma famille t’adore déjà. Dommage… Néanmoins, en bon producteur, il s'est rendu sur le tournage dans une tenue non règlementaire, comme le rapporte Ré à la Hune en 2015. Alors que tous les comédiens sont attendus dans des tenues "versaillaises", Dany Boon débarque en jogging. Un producteur décontracté...