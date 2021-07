Maléfique sur M6 : quand Angelina Jolie terrifiait ses enfants sur le tournage

Dans "Maléfique", Angelina Jolie incarne la fée qui jette un sort à la jeune Aurore, la princesse de "La Belle au bois dormant". Désireuse de conserver l’apparence effrayante du personnage, la comédienne a fait peur à plusieurs de ses enfants, qui font d’ailleurs une apparition dans le film.

Maléfique : la relecture d’un classique des studios Disney

En 2014, avant Le Livre de la jungle ou La Belle et la Bête, les studios Disney dépoussièrent un autre classique de leur catalogue avec Maléfique. Premier long-métrage de Robert Stromberg, spécialiste des effets visuels récompensé par l’Oscar des Meilleurs décors pour Avatar et Alice au pays des merveilles, le film est l’adaptation live de La Belle au bois dormant, dessin animé de 1959 basé sur les contes des frères Grimm et de Charles Perrault.

Mais Maléfique débute bien avant le baptême de la fille du roi et de la reine, gâché par l’intrusion de la méchante fée qui lui jette un terrible sort. Afin d’expliquer les raisons derrière cette malédiction, le long-métrage revient justement sur l’enfance de cette méchante fée. Cette dernière grandit dans la Lande, un territoire peuplé de créatures magiques vivant en harmonie.

Malgré la fracture entre la Lande et le Royaume des hommes, Maléfique met sa méfiance de côté lorsqu’elle rencontre Stéphane, un garçon venu sur sa terre pour dérober une pierre précieuse. Devenue adulte, la fée incarnée par Angelina Jolie s’est éloignée du jeune homme interprété par Sharlto Copley, mais n’a pas renoncé à son amour pour lui.

Maléfique © Walt Disney Studios Motion Pictures

Jusqu’à ce que Stéphane, par cupidité, ne trahisse Maléfique en lui coupant les ailes. Victime de la violence et de la trahison du futur roi, l’héroïne présentée comme un monstre fait alors tout pour protéger la Lande et ne peut étouffer sa soif de vengeance…

Elle Fanning prête ses traits à Aurore adolescente dans cette relecture. Sam Riley, Lesley Manville, Juno Temple, Imelda Staunton et Brenton Thwaites complètent la distribution.

La transformation d’Angelina Jolie

Pour son interprétation de la mauvaise fée, qu’elle incarne à nouveau en 2019 dans Maléfique : Le Pouvoir du mal, Angelina Jolie a plusieurs sources d’inspiration. L’une d’elles n’est autre que Lady Gaga. Le look de la chanteuse, à commencer par le teint pâle et les prothèses sur les joues qu’elle arbore pour l’album Born This Way, est l’une des bases pour l’apparence de Maléfique.

La comédienne a aussi travaillé son intonation et son accent pour que sa voix soit proche de celle d’Eleanor Audley, qui double Maléfique dans la version originale de La Belle au bois dormant. Une manière pour l'actrice de perpétuer le côté inquiétant du personnage. Productrice exécutive sur le projet, Angelina Jolie aurait d’ailleurs insisté pour conserver le caractère effrayant de la fée. À tel point qu’elle n’a pas manqué de faire peur à ses enfants Pax et Zahara, qui font une apparition dans le long-métrage durant le baptême.

Interrogée par Le Progrès en mai 2014, la star raconte à ce propos :

J’ai commis l’erreur de sortir de ma loge grimée en Maléfique. Pax est parti en hurlant. Comme je croyais qu’il plaisantait, je l’ai pourchassé. Quand il a fondu en larmes, j’ai pris mon temps pour enlever mes prothèses afin qu’il retrouve sa maman sous le maquillage. À l’inverse, ma fille Vivienne s’en fichait complètement.

"Vivienne était parfaite"

Raison pour laquelle la petite Vivienne a hérité du rôle d’Aurore âgée de cinq ans. Lors d’un entretien accordé à Entertainment Weekly et cité par Première, Angelina Jolie ne masque pas sa fierté vis-à-vis de la participation de sa fille au film. Elle confie à ce sujet :

Ce devait être un enfant qui m'apprécie et qui ne soit pas effrayé par mes cornes, mes yeux et mes griffes. Vivienne était parfaite.

Une présence qui offre une courte mais très jolie scène dans un bois, où l'alchimie entre la mère et sa fille est totalement perceptible.