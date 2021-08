Marseille sur France 3 : le scénario s'inspire de la vie d'un acteur du film

Amoureux de la Cité phocéenne, Kad Merad décide de lui rendre hommage à sa manière, avec la comédie "Marseille". Pour rendre son histoire authentique, il décide de s'attacher les services d'un des comédiens les plus représentatifs de la scène marseillaise : Patrick Bosso.

Marseille : Kad Merad se met à la bien pour son troisième film

Après avoir réalisé Monsieur Papa et Mais qui a re-tué Pamela Rose ?, Kad Merad prend comme terrain de jeu Marseille pour son nouveau long-métrage. Si le comédien n'est pas né sur ces terres, il y a régulièrement séjourné depuis ses 15 ans, avant de finir par acheter une maison là-bas.

Initialement, l'acteur-réalisateur ne devait pas jouer un rôle dans le film, car il souhaitait avoir plus de temps pour se consacrer à sa mise en scène. Finalement, c'est le producteur du film Richard Grandpierre qui l'a convaincu d'endosser à nouveau les deux casquettes.

Marseille suit Paolo qui a quitté sa cité phocéenne il y a 25 ans, pour aller vivre une existence plus tranquille au Canada. Seulement, lorsque son frère Joseph lui annonce que leur père a eu un accident important, il revient dans sa ville de naissance. Si au départ, il tient à ne pas s'éterniser, ses retrouvailles avec Marseille vont le bouleverser.

Marseille ©LGM Productions

En bande organisée avec Patrick Bosso

L'idée de Marseille est venue à Kad Merad lorsqu'il a été invité par Patrick Bosso à assister à son spectacle. Dans ce dernier, le célèbre humoriste relatait plusieurs anecdotes qu'il avait connues dans cette ville. Le spectacle conforta alors Kad Merad de mettre en scène un film qui rende hommage à Marseille. Il décida également de faire appel à Patrick Bosso pour intégrer le casting, car le comédien est un personnage indissociable de Massilia.

Le film est, par ailleurs, largement inspiré de l'histoire familiale de l'humoriste. Ainsi, le nom de famille de Paolo et Joseph est Amato ; ce dernier est le même que celui de la mère de Patrick Bosso. En outre, le personnage interprété par l'acteur est piqueur de sel sur les coques des bateaux, tout comme le fut son propre père dans la vie réelle. Enfin, il est à noter que Bosso s'est particulièrement impliqué dans le projet du film. En effet, il a présenté ses amis marseillais à Kad Merad pendant un an et demi, ce qui a grandement aidé au réalisme des personnages de Marseille.