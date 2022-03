Mary à tout prix : ce véritable accident qui a inspiré l'inoubliable scène de la braguette

Dans l'introduction de "Mary à tout prix", le personnage incarné par Ben Stiller est victime d'un douloureux accident de braguette. Un passage culte, pour lequel les frères Farrelly se sont inspirés d'un réel incident.

Mary à tout prix : une comédie incontournable

Après l'échec au box-office de leur deuxième long-métrage, Strike, Bobby et Peter Farrelly sont persuadés que leur filmographie n'ira pas beaucoup plus loin. Les frères décident donc de se lâcher à travers une ultime comédie irrévérencieuse, déjantée et politiquement incorrecte. Mais à sa sortie en 1998, Mary à tout prix connaît un énorme succès et sauve leur carrière. Tourné pour un budget estimé à 23 millions de dollars, ce monument du genre en rapporte plus de 369 millions à travers le monde.

Mary à tout prix raconte l'histoire d'amour manquée entre le rôle-titre, incarné par Cameron Diaz, et Ted, interprété par Ben Stiller. À l'adolescence, le second est subjugué dès qu'il pose les yeux sur la première, à l'image de tout le reste de leur lycée. Un jour, Ted vient en aide à Warren (W. Earl Brown), le frère handicapé mental de Mary. Cette dernière est témoin de la scène, sympathise avec lui et l'invite à l'accompagner au bal de fin d'année. Le jour J, un malheureux accident de braguette les éloigne...

Treize ans plus tard, Ted pense toujours autant à Mary. Pour tenter de la retrouver, il engage Pat Healy (Matt Dillon), un enquêteur d'assurances. Mais il ne se doute pas que le détective va lui aussi tomber follement amoureux de Mary, à l'instar de tous les hommes qui l'entourent et qui semblent prêts à tout pour la séduire.

Lee Evans, Chris Elliott, Sarah Silverman et Jeffrey Tambor complètent la distribution de ce film rempli de séquences cultes comme celle du gel, ainsi que toutes les apparitions de Magda (Lin Shaye) ou encore l'arrêt cardiaque de Puffy, le chien de la voisine de Mary.

La merguez ou les pois chiches ?

Mais la scène la plus emblématique de Mary à tout prix reste probablement celle de la braguette. Dans l'introduction de la comédie, Ted se rend chez l'héroïne dans son beau costume pour le bal. Alors qu'il enchaîne les maladresses, l'adolescent profite d'une pause aux sanitaires mais la situation vire au cauchemar. En remontant brusquement sa fermeture éclair, le jeune homme se coince malencontreusement une partie de l'appareil génital. Les parents de Mary (Markie Post et Keith David) viennent ensuite à sa rescousse et constatent l'étendue des dégâts, avant qu'un pompier et un policier n'interviennent.

Un passage hilarant et inoubliable, qui provient du vécu des réalisateurs. Pour mettre Ted dans une situation particulièrement embarrassante, les cinéastes n'ont eu qu'à puiser dans leurs souvenirs. Interrogé par Variety pour le vingtième anniversaire du long-métrage, Bobby Farrelly explique qu'ils se sont inspirés d'un épisode de leur jeunesse durant lequel leur petite soeur avait invité des camarades pour écouter de la musique dans leur sous-sol. Il raconte :

Mes parents étaient à l'étage. L'un des enfants est monté dans la salle de bains et il s'est coincé dans la fermeture éclair. Il est resté là longtemps. Mon père, qui était médecin, a dû entrer et lui dire : 'Eh gamin, tout va bien ?'

Les parents des frères Farrelly n'ont révélé cette anecdote que des années plus tard et en la découvrant, les réalisateurs étaient logiquement hilares et n'ont pas hésité à s'en servir.