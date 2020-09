Matrix sur TF1 Séries Films : comment les Wachowski ont convaincu Warner de financer leur chef-d’œuvre ?

Lorsque « Matrix » sort en 1999, les sœurs Wachowski sont des réalisatrices encore inconnues du public. Le film devient instantanément culte et le succès permet aux cinéastes de concrétiser les deux suites de leur trilogie. Ce qui n’était pas une mince affaire, étant donné que le scénario avait quelque peu déconcerté les pontes de la Warner…

Matrix ou la véritable naissance de deux réalisatrices

Que l’on apprécie ou non son évolution, sa manière de chambouler les attentes des spectateurs film après film et ses révélations finales, la trilogie Matrix est à ranger parmi les blockbusters les plus importants du cinéma américain. Reposant sur un scénario implacable brassant des références aussi diverses que Jean Baudrillard, la bande dessinée, la science-fiction cyberpunk ou Lewis Carroll, la franchise est devenue un objet de fascination - et de rejet - à l’heure de l’explosion d’un petit outil nommé Internet.

Le premier volet de la trilogie raconte l’éveil de Neo, incarné par Keanu Reeves. Lorsque ce hacker rencontre un pirate informatique répondant au nom de Morpheus (Laurence Fishburne), ce dernier lui révèle que les humains sont contrôlés par des machines, et que sa vision de la réalité n’est qu’une immense représentation codée baptisée la Matrice. Morpheus propose à Neo de lui faire découvrir le monde réel, persuadé qu’il est l’élu qui libèrera les humains des machines.

Dès la sortie du premier opus en 1999, le destin de Neo a donné lieu à de nombreuses spéculations et théories dont certaines ont été balayées du revers de la main par Matrix Reloaded et Matrix Revolutions. Un engouement qui relève de l’exploit pour un long-métrage que les pontes de la Warner envisageaient à l’origine pour le marché vidéo, convaincus par le succès de thrillers technologiques comme Johnny Mnemonic ou Traque sur Internet. Le studio ne s’attendait pas à une œuvre colossale de la part des Wachowski, qui ont pu mener leur barque avec une liberté quasi-totale.

La Warner peu impliquée dans la création de Matrix

À l’époque, les deux sœurs ont déjà signé le script d’Assassins de Richard Donner, et avaient d’ailleurs tenté de faire enlever leurs noms du générique tant le film s’écarte de leur scénario. Sous l’impulsion du producteur Joel Silver (Piège de cristal, L’Arme fatale), elles réalisent ensuite Bound, un brillant et sulfureux thriller sorti en 1996. Grâce à ce film-test tourné en seulement 38 jours avec un budget de 6 millions de dollars, les Wachowski parviennent à retenir l’attention des exécutifs, et surtout à susciter leur curiosité avec leur projet extrêmement ambitieux.

Dans son excellent ouvrage The Matrix Trilogy édité par Rockyrama, le journaliste Rafik Djoumi explique que les dirigeants de la Warner ont quelque peu été désorientés à la lecture du script du film. Des incompréhensions qui ont permis aux réalisatrices d’avoir le contrôle sur leur œuvre, comme s’il s’agissait d’une production indépendante. Joel Silver se porte quant à lui garant du duo, et déclare à propos du tournage :

Personne ne suivait notre travail, car c’était un petit projet. Les seules à savoir où elles allaient étaient les Wachowski.

Conçu avec un budget de 65 millions de dollars, Matrix totalise à ce jour plus de 465 millions de dollars de recettes au box-office mondial. Un succès en salle - mais aussi en vidéo - qui permet aux sœurs de réaliser les deux suites. Matrix 4 est actuellement en préparation. Réalisé par Lana Wachowski, le film attendu en 2022 réunira Keanu Reeves et Carrie-Anne Moss, mais aussi Jada Pinkett Smith et Lambert Wilson. Laurence Fishburne n’a quant à lui pas été convié à cette réunion.