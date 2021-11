Mauvaises Herbes : découvrez la raison qui a poussé Kheiron à interpréter le rôle principal

Le comédien Kheiron s'est créé un rôle sur mesure dans son deuxième long-métrage "Mauvaises Herbes". Un choix assumé, où il se glisse dans la peau de Waël, qui découvre le job d'éducateur. Il va avoir sous sa responsabilité six collégiens à problème.

Mauvaises Herbes : le deuxième film de Kheiron

Après l'énorme succès de son premier film, Nous trois ou rien, l'humoriste Kheiron a décidé de continuer à réaliser des films ; c'est dans cette optique qu'il a persévéré dans le milieu. Quatre ans après Nous trois ou rien, le cinéaste en herbe se lance dans la réalisation de Mauvaises Herbes, son deuxième long-métrage. Pour l'occasion, le comédien décide de jouer lui-même dans son film, et s'entoure d'un casting impressionnant notamment composé de Catherine Deneuve, d'Alban Lenoir et d'André Dussollier.

Mauvaises Herbes ©Mars Film

Avec Mauvaises Herbes, Kheiron raconte le quotidien de Waël, un ancien enfant des rues, qui vit en banlieue parisienne et subsiste en faisant quelques petites arnaques. Sa vie prend un nouveau tournant quand il décide d'accepter un petit job dans un centre d'enfants exclus du système scolaire. Waël se retrouve responsable d'un groupe de six adolescents, des mauvaises graines attachantes. Malheureusement pour Kheiron, Mauvaises Herbes n'a pas fait le résultat escompté au box-office avec seulement 403 000 entrées sur le sol français. Depuis, Kheiron est revenu une troisième fois à la réalisation avec le détestable Brutus Vs César.

Kheiron voulait être au centre de l'attention

Dans Nous trois ou rien, Kheiron décidait de raconter une histoire vraie. Ici, dans Mauvaises Herbes, la frontière entre réalité et fiction est très mince, comme il le racontait à l'époque de la sortie du film :

Je suis surtout parti d'une matière que je connais. Les six enfants du film sont des cas authentiques, soit que j'ai observé en tant qu'éducateur, soit que mes collègues m'ont raconté, soit qui sont arrivés à des gens que je connais lorsqu’ils étaient adolescents.

Mauvaises Herbes ©Mars Film

Mais ce qui est surtout intéressant dans Mauvaises Herbes, c'est que Kheiron a décidé de se donner le rôle principal. Une décision qui n'est pas anodine. Après le succès de Nous trois ou rien, son téléphone n'a jamais autant sonné. Mais selon lui, les producteurs et les metteurs en scène ne lui proposaient que des rôles de migrants, puis des seconds rôles, avant que son téléphone ne sonne plus du tout. Il a donc décidé de se donner lui-même sa chance en incarnant le premier rôle de Mauvaises Herbes :

Avec Nous trois ou rien, j'avais tellement mis en avant le personnage de ma mère, qui est motrice, que j'avais envie de me faire plaisir et d'être plus proche de ce que je fais sur scène : je souhaitais incarner un personnage moteur à mon tour. J'ai donc écrit un rôle sur mesure que j'avais envie de jouer. Déjà qu’en France, quand un comédien est aussi réalisateur, on a tendance à oublier qu’il peut également jouer, alors si je ne joue pas dans mes propres films, vous n’allez pas me voir souvent à l’écran !

On est jamais mieux servi que par soi-même en somme. Mauvaises Herbes est globalement une réussite et est à retrouver ce soir sur M6 :