Mention particulière, bienvenue dans l'âge adulte sur TF1 : Marie Dal Zotto est toujours aussi bouleversante

Ce lundi 10 mai TF1 diffuse le deuxième volet de "Mention particulière" intitulé "Bienvenue dans l'âge adulte". On retrouve Laura porteuse de trisomie 21, interprétée par Marie Dal Zotto. Après l'épreuve du baccalauréat, la jeune fille se retrouve désormais propulsée dans le monde du travail.

Bienvenue dans l'âge adulte : à la découverte du monde du travail

Marie Dal Zotto, la jeune comédienne porteuse de trisomie, nous avait bouleversés il y a quatre ans en arrière dans Mention Particulière. Inspiré d'une histoire vraie, le téléfilm a été un réel succès avec 5,9 millions de téléspectateurs, soit 22,2 % de PDA. Aujourd'hui, la petite famille est de retour dans un deuxième volet intitulé Bienvenue dans l'âge adulte. Laura a désormais 23 ans et elle a bien évolué depuis l'obtention de son baccalauréat.

En effet, la jeune femme est journaliste et tente de faire ses preuves au sein d'une radio locale. Malheureusement, elle rencontre quelques difficultés dans ce nouvel univers avec ses collègues. Laura est en contrat aidé, et n'est pas toujours prise au sérieux. La fiction interroge donc notre rapport à l'autre et au handicap : qu'est-ce que la normalité ? Il est intéressant de voir le problème de l'intérieur, avec les parents de Laura, campés par Hélène de Fougerolles et Bruno Salomone, qui sont très inquiets pour leur fille. Cette dernière, très combattante, est prête à grimper les échelons professionnels pour s'émanciper et va dans la foulée, vivre ses premiers émois amoureux.

Laura va donc apprendre à être de plus en plus indépendante dans le but de quitter le cocon familial. La jeune femme va devoir faire face à la complexité de certaines tâches à effectuer, mais aussi à la rigueur et la rigidité de certains de ses collègues pas vraiment empathiques. À côté de cela, elle va devoir jongler entre les conflits avec ses parents et ses sentiments naissant pour Virgile, un ami d'enfance.

Hélène de Fougerolles : un sujet qui lui tient à cœur

Marie Dal Zotto est une jeune femme très entière et authentique. Elle a gardé contact avec les comédiens qui interprètent ses parents dans le téléfilm, en leur écrivant régulièrement pendant 3 ans. Bruno Salomone a confié à Télé Star que la jeune femme les appelait "Papa" et "Maman" dans la vraie vie. Ainsi, Hélène de Fougerolles endosse le rôle du parent un peu plus strict, qui fait de son mieux pour intégrer la différence de son enfant. Bruno Salomone quant à lui, est un papa poule, qui a du mal à voir sa fille grandir et s'émanciper.

Hélène de Fougerolles connaît bien ce sentiment et l'explique dans son livre T'inquiète pas maman, ça va aller. Effectivement, La comédienne est mère d'une jeune fille autiste et on ne peut s'empêcher de faire le parallèle. Elle se confie dans le même magazine :

Comme le personnage de Bruno, j'ai eu tendance à être dans l'ultra-protection de ma fille. Peut-être trop... Mais ce qu'il y a de bien dans ma situation, c'est que son père et sa belle-mère, eux, lui demandent de recommencer jusqu'à ce qu'elle y arrive. Ils lui ont même fait faire du ski ou du saut en deltaplane.

Mention Particulière : Bienvenue dans l'âge adulte © Caminando Productions

Longtemps discrète sur ce sujet, Hélène de Fougerolles ne souhaite désormais plus se taire. Pour elle, sa fille Shana est riche de bien d'autres choses et sa différence ne fait pas d'elle une personne diminuée. Tout comme Laura, ce handicap est en fait une force. Elle parle de sa fille dans Yahoo :

Elle n'est pas handicapée mentale, elle est différente, elle est géniale, vraiment !

Le téléfilm en deux parties Mention particulière, bienvenue dans l'âge adulte sera diffusé ce lundi 10 mai à 21 H 05 sur TF1.