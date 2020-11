Meurtres à Cayenne sur France 3 : ce qui nous attend dans cette nouvelle enquête

La collection de téléfilms policiers « Meurtres à » se poursuit sur France 3 avec la diffusion d’un nouvel épisode à Cayenne, en Guyane. Portée par Nadège Beausson-Diagne et Philippe Caroit, cette nouvelle enquête policière met en scène la culture guyanaise et un meurtre aux multiples mystères, notamment avec d’étranges signes gravés sur le corps de la victime.

La culture guyanaise à l’honneur

Après Carcassonne, Collioure, Avignon, Dunkerque et d’autres dizaines de villes de l’Hexagone et des territoires d’Outre-Mer, Meurtres à... se délocalise à Cayenne, en Guyane. Pour sa saison 6, la série de téléfilms de France 3 pose son décor sur les abords des plages guyanaises pour une nouvelle enquête. Cette fois-ci, ce sont Nadège Beausson-Diagne (Plus Belle La Vie, Bienvenue Chez Les Ch’tis,…) et Philippe Caroit (R.I.S. Police Scientifique, Crimes Parfaits,…), deux stars du petit et grand écrans qui campent le rôle d’un capitaine et d’un lieutenant en charge de la résolution du meurtre.

L’épisode met la lumière sur la culture guyanaise de multiples façons. Le début de l’histoire se passe notamment en plein bal des Touloulous. Ce personnage typique de la culture créole guyanaise se dévoile avec l’apparition de nombreuses femmes déguisées et masquées qui déambulent le soir dans les rues de la ville. Les musiques endiablées et danses lascives s’enchaînent pendant toute la soirée pour conduire à la trouvaille du corps inanimé d’un biologiste au petit matin.

Un mystère difficile à élucider

Après la découverte de ce corps, les interrogatoires et pistes à explorer vont se multiplier pour le duo de policiers. Une enquête d’ailleurs compliquée par la présence de scarifications étranges sur le torse de la victime qui, d’abord égorgée, s'est également retrouvée avec une mystérieuse énigme gravée sur la peau. La quête de la signification de ce triangle inversé et ces deux ronds sur le torse va alors devenir tout aussi importante que la recherche du tueur.

Pendant plus d’1h30, la Capitaine Molba et le Lieutenant Lagarde enchaînent les déconvenues et suspects, sans oublier leurs problèmes personnels qui viennent parfois entâcher leur enquête. Les deux enquêteurs sont alors plongés dans une sombre histoire de brevet volé sur fond de légendes amérindiennes. Entre rites, traditions et mythes ancestraux, la théorie de la simple vengeance amoureuse perd alors peu à peu de sa vraisemblance.

© Jody Amiet / FTV / ELOA PROD

Meurtres à … : une destination gagnante pour France 3

Chaque épisode de Meurtres à … permet à France 3 d’enregistrer de belles audiences, avec une moyenne de 4 millions de téléspectateurs à chaque diffusion. Meurtres en Corrèze diffusé le 2 mai 2020 a même rassemblé 6 845 000 personnes devant leur écran ! Ce fort attrait des téléspectateurs peut s’expliquer grâce à la pléiade d’actrices et acteurs français ayant fait leur apparition dans chacun des numéros.

Un signe que la fiction française (franco-belge ici), en particulier celle de France 3, a encore de beaux jours devant elle. Plusieurs nouveaux numéros de Meurtres à… sont d’ailleurs en préparation.

Meurtres à Cayenne, diffusion le 14 novembre 2020 sur France 3 à 21h, avec Nadège Beausson-Diagne, Philippe Caroit, Anne Caillon, Rani Bheemuck,…