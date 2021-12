Midway : pourquoi Roland Emmerich a mis 20 ans à faire ce film ?

Aux côtés de Michael Bay, Roland Emmerich fait partie des réalisateurs qui ont bouleversé la mode des blockbusters à Hollywood dans les années 90. En effet, comme son compère américain, le metteur en scène allemand possède cette tendance à abuser des effets spéciaux et des explosions. Ainsi, après s’être fait connaître avec Universal Soldier et Stargate, la porte des étoiles, le réalisateur rencontre un énorme succès commercial avec Independence Day en 1996 (817,4 millions de dollars de recettes engrangés). Ce triomphe lui donne sans doute un trop grand excès de confiance puisqu’en 1998 il réalise Godzilla. Le film est un flop total qui enterrera le personnage mythique durant plusieurs années.

Dans les années 2000, Roland Emmerich reste toutefois très actif, signant des films commercialement réussis comme Le Jour d’après et 2012. Ce n’est pas la même chose durant la décennie suivante puisqu’entre les films Marvel et les blockbusters façon Christopher Nolan, Emmerich est désormais considéré comme has-been.

En 2019, il fait donc son grand retour avec Midway, film de guerre qui relate la grande bataille du même nom survenue durant la Seconde Guerre mondiale en 1942. Elle voyait l’aviation américaine s’opposer à celle du Japon dans les îles du Pacifique, six mois après la terrible attaque de la base de Pearl Harbor.

Pour ce film, le réalisateur compte une distribution 5 étoiles avec Ed Skrein, Patrick Wilson, Luke Evans, Woody Harrelson, Mandy Moore, Aaron Eckhart, Nick Jonas, Dennis Quaid, Tadanobu Asano ou bien encore Darren Criss.

Du point de vue du box-office, Midway n’a pas été un foudre de guerre avec 125 millions de dollars engrangés (pour un budget de 100 millions). Toutefois, le point positif c’est que Roland Emmerich s’est réconcilié avec la critique. Cette dernière jugeant le film plus documenté et moins pétaradant que ses productions précédentes.

Cela faisait cependant un bon moment que Roland Emmerich pensait à réaliser Midway. En effet, ce passionné des films à grand spectacle des années 70 fut particulièrement marqué par deux films de guerre sortis durant la même période : Un pont trop loin (de Richard Attenborough) et surtout La Bataille de Midway, dans lequel on retrouve le grand Charlton Heston. Le metteur en scène souhaitait proposer sa propre version de cet évènement historique décisif de la Seconde Guerre mondiale. En 1999, il propose donc à Sony Pictures de produire son film. Seulement, comme il le déclare durant son interview dans Télé Loisirs, le studio refuse, à son grand désarroi :

En 1999, j’avais déjà en tête de réaliser Midway. Je venais de faire Godzilla, et j’avais envie de revenir à quelque chose de réaliste. Je suis tombé sur un documentaire sur cette histoire et j’en suis tombé amoureux. Mais le problème est qu’à l’époque le studio Sony a estimé que le film coûterait au moins 130 millions de dollars. À l’époque, la technique des effets spéciaux était moins avancée, et donc cela coûtait plus cher. En plus, les Japonais, qui étaient propriétaires de Sony, ont dit non. Du coup, à la place, j’ai réalisé The Patriot.