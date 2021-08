Monsieur Papa sur NRJ12 : le film de Kad Merad est-il une adaptation ?

En 2011, Kad Merad passe derrière la caméra en réalisant son premier long-métrage intitulé « Monsieur Papa ». Un titre qui rappelle celui d’un autre film sorti dans les années 70. Un lien de parenté entre les deux films peut-être ?

Monsieur Papa : première casquette de réalisateur pour Kad Merad

Figure régulière de la comédie française depuis des années, Kad Merad livre son premier film en tant que réalisateur dans Monsieur Papa. Une étape décisive dans sa carrière qu’il aurait d’ailleurs pu refuser. En effet, initialement, l’acteur devait simplement occuper le premier rôle. Cependant, lorsqu’il a lu le scénario, le comédien a souhaité également endosser la casquette de metteur en scène. Au final, Kad Merad occupe un rôle devant et derrière la caméra. Il est épaulé par son épouse de l’époque Emmanuelle Cosso-Merad qui s’occupe de l’écriture du scénario, et joue également un petit rôle dans le film.

Monsieur Papa suit donc le petit Marius Vallois, douze ans, qui souhaite avoir un père dans sa vie. Par conséquent, il fait tout pour le retrouver, quitte à commettre les pires bêtises possibles. Sa mère, Marie Vallois décide d'engager un chômeur nommé Robert Pique, pour qu'il joue une figure paternelle. Ce dernier a pour mission de décevoir Marius, afin que le jeune garçon cesse ses recherches. Ce qui est au départ un stratagème tordu va néanmoins tisser un lien très fort entre les trois personnages.

Monsieur Papa ©Pathé

En ce qui concerne la distribution, en plus de Kad Merad, le film peut compter sur les présences de Michèle Laroque, Vincent Perez, Clovis Cornillac, Olivier Baroux et la révélation Gaspard Meier-Chaurand qui joue le rôle du jeune Marius.

Monsieur Papa a reçu le Prix du premier film pour Kad Merad lors de l’édition 2011 du COLCOA Film Festival qui se tient à Hollywood. Paradoxalement, il a également été couronné à la cérémonie des Gerard du cinéma (équivalent des Razzie Awards).

Ni adaptation ni remake

Au vu du titre, certains ont initialement pensé que Monsieur Papa était une adaptation du roman du même nom écrit par Patrick Cauvin en 1976. Le roman a laissé place à une adaptation cinématographique, sortie un an plus tard et réalisée par Philippe Monnier. On peut y retrouver des grands noms du cinéma français tels que Claude Brasseur, Nathalie Baye, Daniel Auteuil, et Josiane Balasko. Le pitch de Monsieur Papa raconte l’histoire de Laurent Lanier, dix ans, et de son père Franck. La relation fusionnelle entre les deux personnages est, un jour, bouleversée par l’arrivée de Jeanine, la nouvelle petite amie de Franck.

Le Monsieur Papa de Kad Merad n’est donc pas un remake du film sorti en 1977. Par ailleurs, l’acteur-réalisateur connaissait déjà ce film. Il a ainsi demandé l’autorisation aux détenteurs des droits de l’œuvre d’utiliser ce titre pour les besoins de son long-métrage. Sa requête a été acceptée, sans grande difficulté.

Ne pas confondre avec un film américain

Autre confusion : le long-métrage de 2011 n’a rien à voir avec Monsieur Papa, titre français donné à une comédie américaine sortie en 1996. Dans ce film réalisé par John Murlowski, on y retrouve un Père Noel tout en muscles qui fait régner l’ordre dans une petite ville californienne. À noter que le Père Noel est joué par la légende du catch américain Hulk Hogan. On y retrouve également une future star du petit et grand écran : Mila Kunis.