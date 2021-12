Mortal Engines : pourquoi Peter Jackson n'est pas le réalisateur du film ?

Mortal Engines : le projet ambitieux de Peter Jackson

Après s'être impliqué entre 2011 et 2014 sur la trilogie Le Hobbit, Peter Jackson s'est montré très rare les années suivantes. Le retrouver sur le devant de la scène en 2018 avec Mortal Engines est donc un petit événement.

Le film est tiré du roman du même nom de Philip Reeve, premier tome de sa série littéraire Tom et Hester. Cette saga publiée entre 2003 et 2010 a obtenu un certain succès dans les librairies. Elle a surtout été adaptée dans un contexte de succès pour les films "young adult" post-apocalyptiques, popularisées par la saga Hunger Games.

Mortal Engines se déroule donc dans un monde dans lequel un holocauste nucléaire a eu lieu il y a plusieurs milliers d'années. Dès lors, de gigantesques villes mobiles prennent le pouvoir sur d'autres villes plus petites et moins armées. Dans ce contexte, Tom Natsworthy - originaire du niveau inférieur de la grande ville mobile de Londres – fait la rencontre de la fugitive Hester Shaw. Ces deux personnages, que tout oppose, vont alors s'allier dans un combat qui pourrait bouleverser le futur.

Mortal Engines ©WingNut Films

Impliqué... mais en coulisses.

Un énorme budget, des décors colossaux, des effets spéciaux numériques conséquents... Visuellement, Mortal Engines respire le style Peter Jackson. Toutefois, c'est Christian Rivers, son collaborateur de longue date qui est le metteur en scène du film. Ce dernier réalise ainsi son premier film, après avoir été habitué à storyboarder tous les projets de Jackson depuis Braindead en 1992. Et en 2005, il a remporté l'Oscar des meilleurs effets visuels pour son travail sur King Kong.

Toutefois, la question persiste : pourquoi Peter Jackson a-t-il passé la main à Rivers sur Mortal Engines ? Dans son entretien avec Empire, le cinéaste néo-zélandais s'est justifié :

Je n'étais pas dans le bon état d'esprit pour le réaliser. Je me suis dit que je pouvais, soit réaliser le film dans un état d'épuisement, soit le laisser à quelqu'un de plus jeune, qui a plus d'énergie, et être là pour l'aider.

Il faut dire que, bien qu'il ait acquis les droits de Tom et Hester en 2008, il n’a jamais vraiment eu le temps de pouvoir le mettre en scène, la trilogie du Hobbit oblige. Et même lorsqu’il en eut fini avec cette saga, il se mit alors en tête de préparer un projet très spécial : celui d’un formidable documentaire sur Les Beatles, intitulé The Beatles : Get Back.