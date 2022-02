Nanny McPhee : pourquoi Emma Thompson a eu beaucoup de mal à écrire le scénario ?

En plus d’incarner la célèbre gouvernante, Emma Thompson signe le scénario de "Nanny McPhee". Et l’écriture du script a nécessité plusieurs années, s’avérant bien plus compliquée que prévu…

Nanny McPhee : une nounou d’enfer

Sorti en 2006, Nanny McPhee s’inspire de trois ouvrages de la romancière Christianna Brand qui forment une série : Chère Mathilda, Chère Mathilda s’en va-t-en ville et Chère Mathilda aux bains de mer. La célèbre gouvernante britannique change ici de nom et devient donc Nanny McPhee. Incarnée par Emma Thompson, cette nounou débarque sans prévenir dans les foyers pour tenter de régler une situation de crise.

Dans le film réalisé par Kirk Jones, la catastrophe concerne la famille Brown. Après la mort récente de sa compagne, Cedric Brown (Colin Firth) ne s’en sort plus avec ses sept enfants, malgré l’aide de sa domestique Evangeline (Kelly Macdonald). Face au déluge de bêtises des petits garnements qui bénéficient d’une liberté totale, une aide inespérée se présente à eux.

Nanny McPhee ©Universal Pictures

Quand Nanny McPhee sonne à la porte de la maison, elle explique à Mr. Brown que les enfants devront dorénavant obéir à ses règles et qu’elle compte leur inculquer cinq leçons. Quelque peu désemparé face à l’apparence de la gouvernante, il accepte. Très rapidement, il observe des changements drastiques au sein de sa demeure.

Angela Lansbury, Thomas Brodie-Sangster, Eliza Bennett, Imelda Staunton et Derek Jacobi complètent la distribution de cette comédie familiale teintée de magie. Un divertissement pour lequel Emma Thompson signe également le script, qui n’a pas été simple à écrire.

Emma Thompson a dû trouver le bon ton

L'actrice n’en est pas à sa première expérience de scénariste avec Nanny McPhee. En 1996, elle remporte l’Oscar du Meilleur scénario adapté pour Raison et sentiments, dans lequel elle donne la réplique à Kate Winslet, Alan Rickman et Hugh Grant. Un an plus tard, en 1997, elle décide de plancher sur une transposition à l’écran de la série Mathilda au côté de la productrice Lindsay Doran, avec laquelle elle a déjà collaboré sur Dead Again et le drame sentimental tiré de l’ouvrage de Jane Austen.

Si Nanny McPhee met autant de temps à voir le jour, c’est en partie parce que le processus d’écriture s’avère particulièrement compliqué pour Emma Thompson. Lors de la promotion du long-métrage, elle confie au site ChristianAnswers.net :