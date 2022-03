Ne le dis à personne : que pense Harlan Coben du film ?

Quatre ans après Mon idole, son premier long-métrage, Guillaume Canet connaît un énorme succès en 2006 avec Ne le dis à personne. Adaptation du roman éponyme d'Harlan Coben, le film s'ouvre sur l'agression de Margot (Marie-Josée Croze) et Alexandre (François Cluzet), un couple follement amoureux, au cours d'une baignade au clair de lune qui vire au cauchemar.

Lorsqu'Alexandre reprend ses esprits, sa compagne a disparu. Les autorités retrouvent ensuite le corps sans vie de la jeune femme. Huit ans plus tard, le pédiatre ne s'est pas remis de ce drame. Le jour du funeste anniversaire de la mort de son épouse, il reçoit un mail étrange lui demandant de cliquer sur un lien à une heure précise.

En l'ouvrant, il découvre une vidéo sur laquelle apparaît une femme qui ressemble trait pour trait à Margot. Alors qu'il éveille les soupçons de la police, Alexandre se lance dans une course effrénée pour la retrouver, convaincu qu'elle est toujours vivante.

Kristin Scott Thomas, André Dussollier, Nathalie Baye, François Berléand, Marina Hands, Jean Rochefort ou encore Gilles Lellouche complètent la prestigieuse distribution. À sa sortie, Ne le dis à personne réunit plus de trois millions de spectateurs. Le long-métrage remporte par ailleurs quatre César : Meilleur réalisateur, Meilleur acteur pour François Cluzet, Meilleur montage et Meilleure musique.

Durant la promotion du thriller, l'écrivain révèle que Guillaume Canet a failli voir le projet lui passer sous le nez, puisque le cinéaste britannique Michael Apted (Le Monde ne suffit pas) envisageait notamment de le transposer à l'écran. Finalement, Harlan Coben cède les droits au réalisateur français, comme il l'explique, cité par Allociné :

Guillaume Canet m'a appelé pour me demander les droits du livre, mais ils étaient déjà vendus à Hollywood. Mais les droits me sont revenus, Guillaume m'a redemandé et je lui ai donné sa chance.