Noël au pays des jouets : Melissa Joan Hart (Sabrina l'apprentie sorcière) débarque sur TF1

"Noël au pays des jouets" et "Noël Actually" arrivent sur TF1. Melissa Joan Hart connue grâce à "Sabrina l'apprentie sorcière" nous fera partager un peu de la magie de Noël dans ces deux téléfilms.

Noël au pays des jouets ça parle de quoi ?

TF1 vous propose une panoplie de téléfilms de Noël, afin de vous détendre et de vous plonger dans l'ambiance des fêtes de fin d'années. Alors munissez vous de votre plaid le plus doux et d'un bon chocolat chaud, et retrouvez Melissa Joan Hart (Sabrina, l'apprentie sorcière) dans Noël au pays des jouets.

Noël au pays des jouets raconte l'histoire de Connie Forrester interprétée par Melissa Joan Hart, une jeune mère célibataire et de Will DiNova (Mario Lopez). Tous deux sont gérants de leur boutique de jouets respective dans la même ville du Connecticut. Ils ont été rivaux d'affaire pendant quelque temps, jusqu'à ce que l'avenir de leur entreprise ne soit mis en péril par l'arrivée d'un grand magasin de jouets "Roy's Toys", et cela juste avant les fêtes de Noël. Connie et Will vont devoir se serrer les coudes s'ils veulent sauver leurs petites entreprises familiales. Ce nouveau gérant peu scrupuleux va leur donner du fil à retordre, mais ces obstacles vont créer un lien très fort entre les deux personnages, et qui sait, peut-être les rapprocher encore davantage ?

Très active sur les réseaux sociaux, Melissa Joan Hart a récemment posté une photo avec Mario Lopez, à l'occasion d'une rediffusion du téléfilm Noël au pays des jouets (A Very Merry Toy Store) :

Que devient Melissa Joan Hart l'ancienne apprentie sorcière ?

Véritable icône des années 1990, Melissa Joan Hart a été révélée au grand public dans la série télévisée Sabrina, l'apprentie sorcière. Elle tenait le rôle principal, celui de Sabrina, une jeune lycéenne qui doit apprendre à gérer ses supers pouvoirs. Heureusement, elle est bien entourée, par ses deux tantes Hilda et Zelda. La jeune fille trouve également du réconfort auprès de Salem, son chat noir sarcastique doté de la parole. Melissa Joan Hart s'est beaucoup diversifiée par la suite, elle est devenue auteure, productrice et réalisatrice. Pendant cinq ans elle a été la star de la série Melissa & Joey, puis elle s'est consacrée à la réalisation, même si cela ne l'empêche pas de faire quelques apparitions à l'écran.

Sabrina, l'apprentie sorcière ©Viacom Productions

Melissa Joan Hart adore la période de Noël, elle a donc tourné de nombreux téléfilms de Noël à succès comme L'Arnaque de Noël avec Barry Watson, Noël à la télévision avec Dean Cain, parmi cela nous retrouvons donc Noël au pays des jouets, mais aussi Noël Actually (également diffusé sur TF1). Ce deuxième téléfilm conte l'histoire d'Holly (Melissa Joan Hart), qui tient un hôtel dans une station de ski. Alors qu'elle accueille de nouveaux clients, elle retrouve Kevin (Ricardo Chavira) son ancien ami de faculté qui a également été son petit copain. Grâce à la magie de Noël, Holly et Kevin vont se rendre compte qu'ils éprouvent encore des sentiments l'un pour l'autre.

Melissa Joan Hart cultive donc son amour pour les téléfilms de Noël et ne compte pas s'arrêter de sitôt, elle vient de sortir son nouveau film, toujours aux côtés de Mario Lopez, Feliz NaviDAD.

Noël Actually est diffusé le 22 décembre à 13h55 sur TF1, et Noël au pays des jouets à 15h15.