Nomadland : Frances McDormand a réellement vécu sur les routes pour les besoins du film

Durant la production du drame "Nomadland" de Chloé Zhao, Frances McDormand a réellement vécu dans la camionnette de Fern, son personnage. Enchaînant différents emplois, la comédienne a pu se glisser dans la peau de l'héroïne sans être reconnue.

Nomadland : sur la route

Après avoir découvert et adoré The Rider, Frances McDormand fait appel à Chloé Zhao pour réaliser Nomadland. Inspiré de l'ouvrage éponyme de Jessica Bruder, le long-métrage raconte l'histoire de Fern, interprétée par l'actrice oscarisée de Fargo et 3 Billboards : Les Panneaux de la vengeance.

Fern (Frances McDormand) - Nomadland ©Searchlight Pictures

Peu de temps après la mort de son mari et la perte de son emploi, l'héroïne quitte la ville d'Empire, dans le Nevada, désertée en raison de la fermeture d'une usine de plâtres. Pour tenter un nouveau départ, Fern se sépare de la plupart de ses biens, achète une camionnette et prend la route. Aux différents endroits où elle s'installe temporairement, elle fait des rencontres importantes et enchaîne les emplois saisonniers, travaillant notamment pour Amazon, un restaurant ou une usine de fabrication du sucre de betterave.

Un mode de vie difficile, extrêmement précaire mais où les adieux ne sont jamais définitifs, et grâce auquel elle retrouve un sentiment de liberté. David Strathairn complète la distribution de ce drame dans lequel apparaissent de nombreux comédiens non-professionnels, parmi lesquels les nomades Linda May, Bob Wells et Charlene Swankie.

Road movie poignant à la frontière entre la fiction et le documentaire, Nomadland remporte trois Oscars en 2021 : Meilleur film, Meilleur réalisation et Meilleure actrice.

Fern ou Frances ?

Durant la production de Nomadland, Frances McDormand, Chloé Zhao ainsi que l'équipe du long-métrage sillonnent les routes pendant cinq mois. Les prises de vues se font à travers cinq États : le Dakota du Sud, le Nebraska, le Nevada, la Californie et l'Arizona. La production est marquée par des interruptions afin de pouvoir tourner pendant les différentes saisons. Une organisation qui ne ressemble en rien aux expériences hollywoodiennes "traditionnelles", comme l'explique l'interprète de Fern au Las Vegas Review Journal.

Fern (Frances McDormand) - Nomadland ©Searchlight Pictures

Pour se glisser dans la peau de son personnage, Frances McDormand vit dans sa camionnette et effectue réellement ses différents emplois. La comédienne se souvient, dans les notes de presse citées par Allociné :

Dans la peau de Fern, j’ai travaillé aux côtés de vrais ouvriers d’un centre de traitement des commandes chez Amazon, dans une usine sucrière, dans la cafétéria d’un parc touristique et en tant que responsable de camping dans un parc national. Dans la plupart des cas, personne ne me reconnaissait et on me traitait comme n’importe quel autre employé.

Une vraie nomade

Frances McDormand est également confondue avec Fern par des nomades, qui la prennent pour une véritable voyageuse. Lors de son échange sur son mari décédé avec l'auteur Bob Wells, dont les témoignages sont une source d'inspiration pour les personnes adoptant un style de vie minimaliste, ce dernier ne reconnaît pas l'actrice. Interrogée par USA Today, la comédienne raconte :

Il m'a dit en privé que tout irait bien. Et je lui ai dit : 'Bob, je veux juste que vous sachiez que le nom de mon mari est Joel. Il est bien vivant, il fait des films et je rentre chez nous après ça'. Bob m'a dit : 'Oh, comment as-tu fait ça ? Je t'ai vraiment crue'. Et je lui ai répondu : 'C'est mon travail Bob ! C'est ce que je fais dans la vie ! C'est bizarre, n'est-ce pas ?'

À propos de Swankie, son amie dans le film, France McDormand ajoute :

(Elle) ne savait pas que j'étais actrice. Elle pensait que j'étais simplement une autre femme sur la route, alors elle m'a fait confiance en tant que voisine de camionnette.

L'actrice s'est d'ailleurs attachée à ce mode de vie et à son véhicule. Comme le relate le New York Times, la comédienne ressort son van qu'elle a baptisé "Vanguard" pour la première de Nomadland organisée à Pasadena, en Californie. Pensant qu'il serait amusant d'assister à la projection dans la camionnette, Frances McDormand se retrouve prise par l'émotion. Près de deux ans après le tournage, elle se remémore les semaines passées à l'intérieur. Et quand son mari Joel Coen vient la voir alors qu'elle est en plein effort pour rendre "Vanguard" propre, elle lui lance :