Nous finirons ensemble sur M6 : pourquoi avoir attendu 8 ans pour faire cette suite ?

Après le succès de « Les Petits mouchoirs », Guillaume Canet a décidé de réaliser une suite en 2019 : « Nous finirons ensemble ». Le cinéaste reprend le même casting et décide de raconter une nouvelle histoire pleine de tensions et d’émotions.

Les Petits mouchoirs et Nous finirons ensemble : deux succès mérités

En 2010, Guillaume Canet décide de se lancer dans la réalisation de Les Petits mouchoirs. Pour l’occasion il part au Cap Ferret avec une équipe de comédiens impressionnante. En effet, il engage tout la fine fleur du cinéma français avec notamment Gilles Lellouche, Benoît Magimel, François Cluzet, Laurent Lafitte, Valérie Bonneton et évidemment son épouse à la ville : Marion Cotillard. Le film est nommé à deux reprises aux César et rapporte plus de 53 millions d’euros au box-office.

Nous finirons ensemble ©Pathé

Presque dix ans plus tard, Guillaume Canet décide de produire une suite intitulée : Nous finirons ensemble. L’occasion de ramener toute l’équipe et d’aborder des thématiques un peu différentes, comme le réalisateur l’expliquait à l’époque de la sortie du film :

Je fais le constat que j’arrive à un âge où mon entourage comme moi-même ne réagissons plus de la même manière que dix ans auparavant. Au fil de ces années, on a parfois perdu un parent, on s’est remariés ou on a eu des enfants. Nos priorités ne sont plus les mêmes. On a moins le temps pour faire les choses et du coup, on se parle plus franchement. J’ai donc eu envie de plonger les personnages des Petits mouchoirs dans ces situations où on solde les comptes. « C’est pas parce qu’on est potes depuis vingt ans qu’on est obligé de le rester ». Et de voir si, une fois leurs quatre vérités dites, ils finiront ensemble ou non.

Une suite qui a pris du temps à germer dans l'esprit de son créateur

Si Les Petits mouchoirs a été un énorme succès, le film n'est pas forcément un très bon souvenir pour Guillaume Canet. En effet, la production de son long-métrage n'est pas une partie de plaisir, que ce soit pour lui, ou pour son équipe. Premièrement, durant l’écriture du scénario, le cinéaste est notamment victime de paralysie faciale pendant un mois et demi. Une réaction excessive à la pression et à l'aspect très personnel de son histoire. Puis, le tournage ne s'est pas vraiment mieux déroulé, devenant obsessionnel pour Guillaume Canet.

Le cinéaste mettait un point d'honneur à ce que ses comédiens respectent le scénario et les lignes de dialogues à la virgule près. Guillaume Canet est rapidement devenu tyrannique. Enfin, et c'est certainement le pire, Guillaume Canet a appris le décès d'un proche lors de la sortie de Les Petits Mouchoirs dans des circonstances identiques à celles de l'accident du personnage incarné par Jean Dujardin. Des éléments qui ont poussé le cinéaste a enterrer cette expérience.

Nous finirons ensemble ©Pathé

Pourtant, un jour, l'idée de faire une suite lui est venue à l'esprit. Et dans des circonstance particulières qui plus est. C'est en effet lorsqu'il retombe sur le film à la télévision des années plus tard, que le cinéaste le redécouvre et apprend à l'aimer. Il faudra encore attendre quelques années de plus avant de voir Nous finirons ensemble :

Le succès rencontré par le film m’est évidemment apparu bien anecdotique par rapport à cette tragédie. J’ai donc mis Les Petits mouchoirs de côté pendant des années. Jusqu’à ce qu’un soir, des années plus tard, je retombe par hasard sur le film à la télé. Et je me suis surpris à me marrer, à être ému, à prendre plaisir à retrouver ces personnages. Mais sans avoir alors l’idée de les retrouver dans un autre film.

Ainsi, en 2018, Guillaume Canet se lance dans la réalisation de Nous finirons ensemble, pour signer une suite finalement touchante. Et cette fois, le cinéaste a su mieux gérer ses émotions et le tournage s'est déroulé sans accroc.