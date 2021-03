Ocean's Eleven sur TMC : l'une des stars du film n'est pas créditée au générique

Le premier volet de la saga "Ocean's" investissait les salles obscures fin 2001. Mais saviez-vous que l'un des comédiens phares du long-métrage n'était pas crédité au générique du film ?

Ocean's Eleven : des débuts prometteurs

Ocean's Eleven - réalisé par le génial Steven Soderbergh - s'intéresse à l'histoire d'un certain Danny Ocean, voleur de talent qui sort de deux années de prison. Malgré sa liberté retrouvée, l'homme ne semble pas avoir appris grand chose de ses erreurs. Ocean décide de monter un coup, mais pas n'importe lequel : il compte cambrioler trois casinos en même temps ! Mais ce ne sont pas réellement les 150 millions de gains potentiels qui font battre le cœur de Danny. Son ex, Tess, est désormais la compagne du propriétaire des trois établissements qu'il rêve de dépouiller. Afin de mener à bien cette opération, Ocean contacte son grand ami Rusty. Ensemble, tous deux recrutent des pointures dans divers domaines qui leur seront indispensables pour réussir leur périlleuse mission. Ainsi, parmi les nouveaux venus se trouvent Roscoe, expert en explosifs, Linus, jeune pickpocket talentueux, ou encore Yen, contorsionniste de génie.

Ocean's Eleven ©Warner Brothers Pictures

Le casting cinq étoiles d'Oceans Eleven se compose de George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon, Julia Roberts, Don Cheadle, Andy Garcia ou encore Casey Affleck. Pour la petite histoire, le rôle de Danny devait à la base échoir à Bruce Willis, tandis que Matt Damon se glisse dans la peau d'un personnage initialement écrit pour Mark Wahlberg.

Owen Wilson, son frère Luke Wilson et Danny Glover devaient eux aussi être de la partie. Finalement, tous trois ont abandonné le projet pour tourner dans La Famille Tenenbaum de Wes Anderson.

Une bonne ambiance... mais pas que

L'une des forces incontestée d'Ocean's Eleven est l'alchimie qui émane de la joyeuse bande menée par Georges Clooney. Steven Soderbergh tenait absolument à ce que tous s'entendent pour le mieux et incitait les acteurs à passer le plus de temps possible les uns avec les autres. Et il semble bien que son souhait ait été exaucé !

Ocean's Eleven ©Warner Brothers Pictures

Les comédiens témoignent ainsi d'une ambiance de franche camaraderie rythmée par de nombreux pranks. George Clooney semble d'ailleurs mériter de recevoir la palme du farceur le plus inspiré. Selon ses collègues, l'acteur s'en est donné à cœur joie du début à la fin du tournage ! Parmi ses faits d'armes, de nombreux appels inopinés à Julia Roberts - qu'il ne connaissait pas avant le tournage - à cinq heures du matin quand elle devait se rendre sur le tournage bien plus tard dans la journée. L'ambiance sur le set était donc particulièrement bon enfant. Mais attention, il y a tout de même eu des accrochages, dont un particulièrement important...

Qu'à cela ne tienne

L'un des comédiens phares d'Ocean's Eleven n'est pas crédité au générique du film, mais lequel ? Il s'agit de Don Cheadle, notamment connu pour ses rôles dans Hôtel Rwanda et Avengers ! Ce dernier voulait en effet voir son nom apparaître sur l'affiche aux côtés de ceux de Clooney, Roberts, Pitt, Garcia et Damon. Quand la production a répondu négativement à sa requête, il a alors décidé de n'être pas crédité du tout pour le film.

Ocean's Eleven ©Warner Brothers Pictures

Vous n'aviez pas fait attention à ce détail, hein ? Fort heureusement, les choses se sont par la suite arrangées. Don Cheadle a obtenu gain de cause pour les deux autres opus de la trilogie de Steven Soderbergh. Le comédien a donc finalement eu raison de taper du poing sur la table !