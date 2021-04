Ocean's Twelve sur TMC : comment s'est déroulée l'aventure hollywoodienne de Vincent Cassel

Le succès de "Ocean's Eleven" a inévitablement entraîné une suite en 2004 nommée "Ocean's Twelve". Un second volet qui voit l'intégration de Vincent Cassel dans un casting déjà imposant. L'acteur signe ainsi sa première présence dans un film américain. Une présence qui en appellera d'autres par la suite.

Ocean's Twelve : braquage glamour

Steven Soderbergh fonde avec George Clooney sa propre société de production en 2000. Le premier long-métrage qui sort de cette collaboration se nomme Ocean's Eleven. Ce remake du film de 1960 sera un grand succès critique et commercial. Surtout, il réunit un casting pléthorique de stars hollywoodiennes : George Clooney donc, mais aussi Brad Pitt, Matt Damon, Julia Roberts, Andy Garcia, Don Cheadle, Elliott Gould et Casey Affleck, entre autres.

Ocean's Eleven ©Warner Bros

Le film, qui suit le casse incroyable de onze voleurs, s'accompagne d'une suite sortie en 2004 : Ocean's Twelve. Les énormes têtes d'affiche sont conservées, et voient même des stars supplémentaires se greffer au casting d'origine. Ainsi, Catherine Zeta-Jones, Bruce Willis (dans un improbable cameo) et Vincent Cassel sont présents dans ce dernier volet. Pour ce dernier, l'expérience hollywoodienne sera nouvelle.

Vincent Cassel à la conquête des States

Révélé par La Haine, Vincent Cassell est déjà une star dans l'Hexagone. Alternant grosses productions hexagonales (Les Rivières Pourpres, Le Pacte des Loups) et films plus intimistes (Sur mes Lèvres), il reçoit l'opportunité de tourner dans un grand film hollywoodien en 2003. En effet, lors du Festival de Cannes, il fait la rencontre de Steven Soderbergh qui est déjà un grand fan de l'acteur. Le metteur en scène souhaite à tout prix Cassel pour interpréter le mystérieux voleur français François Toulour, alias « Le Renard de la Nuit ». La star française accepte immédiatement la proposition et s'envole de l'autre côté de l'Atlantique.

Sur le tournage d'Ocean's Twelve, Vincent Cassel fait immédiatement l'unanimité par son humour et sa décontraction. Surtout, il ne se laisse pas impressionner d'être le seul Français au milieu de nombreuses stars américaines. Par exemple, la célèbre scène durant laquelle son personnage danse la capoeira pour éviter les lasers, a été réalisée sans doublure. Une performance impressionnante qui fera de Cassel la grande révélation d'une suite jugée mitigée.

Après Ocean's Twelve, le rêve américain se poursuit

Dans la foulée d'Ocean's Twelve, Vincent Cassel tourne dans le thriller américain Dérapage. Par la suite, il participe à des longs-métrages américains prestigieux tels que Les Promesses de l'Ombre, Black Swan, Enfant 44, Jason Bourne ou bien encore Underwater. Il fait ainsi partie du cercle très fermé des acteurs français qui savent parfaitement conjuguer cinéma européen et cinéma américain.