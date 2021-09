On n'efface pas les souvenirs sur France 2 : c'est quoi ce téléfilm ?

Une mère disparait, laissant ses deux enfants et son mari dans une incompréhension totale. Tel est le postulat de "On n'efface pas les souvenirs", un téléfilm diffusé sur France 2 le 29 septembre. On vous dit tout ce qu'il faut savoir avant la diffusion.

On n'efface pas les souvenirs : de quoi ça parle ? Avec Une affaire française et Fugueuse, les téléspectateurs français sont servis en ce moment s'ils veulent des créations originales sans passer par des plateformes payantes. Le 29 septembre, sur France 2, c'est le téléfilm On n'efface pas les souvenirs qui devrait faire parler. L'histoire, sur le papier, donne assez envie et promet du suspense. L'histoire débute quand Anna, une mère de deux petites filles, disparaît totalement du jour au lendemain. Son mari est persuadé qu'il lui est arrivé quelque chose de grave. De son côté, la police pense à une disparition volontaire. Anna a-t-elle voulu repartir de zéro en abandonnant les siens ? En réalité, la femme a été la cible d'une tentative d'assassinat. Sauvée de peu par un montagnard, elle reprend connaissance en ne se souvenant de rien. Pendant qu'elle est loin des siens, Gaspard n'est toujours pas au courant de la vérité et va tout faire pour avoir des réponses. La famille va-t-elle être réunie ? C'est tout l'enjeu d'On n'efface pas les souvenirs, une adaptation du roman éponyme signé par Sophie Renouard qui semble assez fidèle au matériau de base. On n'efface pas les souvenirs ©France TV Quels acteurs au casting ? Le tournage d'On n'efface pas les souvenirs s'est déroulé en France, du côté des Pyrénées. Les locaux qui seront devant leur poste de télévision pourront voir un petit bout de leur terre, ce qui est toujours plutôt agréable. Dans le rôle d'Anna, on retrouvera Annelise Hesme, détentrice de pas mal d'apparitions à la télévision, mais aussi au cinéma. On a pu notamment la voir dans Un moment d'égarement ou Tanguy, le retour. Son mari est, quant à lui, campé par Stéphane Debac, un acteur également bien connu sur le petit écran. Sam Karmann, Sophie Guillemin, Ophélia Kolb ou encore Husky Kihal complètent le casting d'On n'efface pas les souvenirs, devant la caméra d'Adeline Darraux.