En 2013, Guillermo Del Toro s'essaye à un genre inédit pour lui avec « Pacific Rim ». Puisque le film est diffusé le 9 mars sur TMC, c'est l'occasion de revenir sur ce tournage éprouvant pour le cinéaste.

Avec un budget de 190 millions de dollars, Pacific Rim est le film le plus cher de la filmographie de Guillermo del Toro. Un projet inédit pour le cinéaste, pas vraiment habitué à ce genre de gros blockbuster (ou du moins d'une aussi grande ampleur). Pour l'occasion, le réalisateur s'entoure d'un casting imposant notamment composé de Charlie Hunnam, d'Idris Elba et bien évidemment de son acteur fétiche Ron Perlman. Avec seulement 411 millions de dollars de recettes, le film est une petite déception du côté du box-office. Pourtant, Guillermo del Toro y a donné du sien à travers un tournage éreintant.

Le tournage le plus rapide de sa carrière

Guillermo del Toro a été obligé de travailler avec moins de temps que d'habitude. Le cinéaste a en effet bouclé le tournage en 103 jours, ce qui est son record absolu. Auparavant, son record était de 115 jours pour terminer un tournage. Ainsi, pour rendre le film dans les temps, le réalisateur s'est énormément investi. Il a même dépêché une équipe restreinte pour travailler pendant les jours de repos, et pour remplacer l'équipe principale. Quant à Guillermo del Toro, il a lui-même travaillé 7 jours sur 7, jusqu'à 18h par jour. Pressé par le temps il a même laissé les acteurs improviser le plus possible, chose qu'il ne préfère pas faire habituellement.

Le cinéaste a finalement réussi à rendre le film dans les temps. Il s'est même retrouvé avec près d'une heure de séquences supplémentaires, toutes conçues pour approfondir la psychologie des personnages. Mais elles n'ont pas été retenues au montage final.

Même en amont, Guillermo del Toro n'a rien laissé au hasard. Il a donné carte blanche aux designers des Kaiju et des Jaeger avec comme seule consigne de s'inspirer des lézards, de crustacés et d'insectes. Plus d'une centaine de propositions ont été créées. Seules quelques-unes ont été conservées dans le film. Pour rappel, les Kaiju sont les monstres de Pacific Rim. Un nom issu des légendes japonaises, qui qualifie les créatures marines géantes comme Godzilla dans les films de monstres. Quant aux Jaeger, ce sont des robots géants conçus par les gouvernements pour se protéger contre ces créatures.

Bref, Pacific Rim était une première dans la carrière de Guillermo del Toro, plus habitué à des tournages moins extravagants. Pour autant, le cinéaste s'en est sorti dans les temps et avec un film très réussi. Mais il n'a pas pour autant réalisé la suite Pacific Rim : Uprising, sortie en 2018, et beaucoup moins appréciée que l'original.

Pacific Rim est à (re)voir le 9 mars sur TMC à 21h15.