Panic Room sur Chérie 25 : découvrez pourquoi David Fincher a des regrets sur ce film

Plus besoin de présenter David Fincher. Ce cinéaste a offert aux cinéphiles certains de leurs films cultes. L'homme derrière des œuvres comme Seven, Fight Club ou encore The Social Network est revenu en fin d'année 2020 pour présenter son nouveau film : Mank. En 2002, David Fincher met en scène Panic Room, un thriller sous tension porté par Jodie Foster, Forest Whitaker, Jared Leto et une toute jeune Kristen Stewart. Pourtant, Panic Room est considéré comme un film mineur du cinéaste.

L'histoire raconte comment un groupe de voleurs s'introduit dans une splendide maison située dans un quartier huppé de l'ouest de New York. Son ancien propriétaire a fait construire une panic room, une pièce de sûreté dans laquelle on peut se réfugier en cas de menace extérieure. Le groupe de cambrioleurs cherche à récupérer une somme de 14 millions de dollars dissimulée quelque part dans la maison par l'ancien propriétaire. C'est donc Meg, jouée par Jodie Foster, qui va devoir affronter cette menace en compagnie de sa fille Sarah (Kristen Stewart).

David Fincher est un cinéaste réputé pour accorder une importance toute particulière aux détails. Il est capable de pousser ses acteurs à refaire des prises parfois jusqu'à une centaine de fois. David Fincher est un cinéaste définitivement méticuleux et exigeant. Gary Oldman peut en témoigner sur le tournage de sa dernière œuvre : Mank. Pour autant, ses méthodes parfois drastiques, et son obsession pour le travail bien fait ont trouvé leur limite. Le réalisateur a en effet expliqué avoir quelques regrets sur Panic Room. Pour une fois, sa préparation maniaque n'a pas fonctionné. C'est en tout cas ce qu'il disait en interview à Variety lors d'un entretien croisé avec Ben Affleck, qui lui parlait du livre qu'il avait préparé avant le tournage de Panic Room, dans lequel tout était inscrit, du moindre mouvement de caméra, au positionnement des acteurs. Ce que Fincher regrette aujourd'hui :

Cette préparation n'a pas fonctionné. Et pour une raison simple. C'est que j'ai totalement supprimé la possibilité pour les acteurs de me dire si quelque chose n'allait pas durant le tournage. C'est très important de pouvoir entendre toutes les voix présentes, et pas seulement celle de l'auteur, si quelque chose ne fonctionne pas. Tu ne peux pas recommencer trois fois une même prise, si tu te trompes trois fois.