Parasite sur France 3 : comment comprendre l'importance de la pierre ?

Dans "Parasite", une famille pauvre tente de s'extraire de la misère en s'incrustant dans le quotidien d'une famille aisée. Ce thriller signé Bong Joon-ho présente une pierre spéciale qui revient plusieurs fois dans le scénario. Comment comprendre son utilité ?

Parasite : le cinéma sud-coréen à son meilleur

Après une expérience sur Netflix avec Okja, récit mignon d'une amitié entre une jeune fille et une grosse bête, Bong Joon-ho a effectué un retour deux ans plus tard avec Parasite. Célébré à Cannes avec une Palme d'or et une pluie de louanges, puis récompensé aux Oscars, le film a marqué les esprits. Comme toujours, le réalisateur sait mélanger les genres et manie à merveille les ruptures de ton. Si on aime tant le cinéma sud-coréen, c'est en partie pour cette liberté.

Parasite suit une famille dans le besoin d'un quartier modeste. Le manque de travail se faisant sentir, la petite troupe va monter un incroyable plan pour profiter de la fortune d'une riche famille. Chaque membre du clan va se faire passer pour quelqu'un d'autre et s'infiltrer dans la vie des Park. Leur but est évidemment de profiter de leur richesse pour enfin se sortir de leur misérable vie. Cependant, leur tactique va complètement partir en vrille et les événements vont prendre une tournure étonnante. Autant pour eux, que pour le spectateur. Parasite n'a pas volé les compliments qui lui ont été adressés et il confirme - s'il le fallait - que le cinéma sud-coréen est l'un des meilleurs au monde.

Parasite ©The Jokers

Analyse de l'importance de la pierre

Si tout est limpide dans le scénario, il y a un élément qui pose plus question que les autres : la pierre offerte à Ki-woo par son ami - une suseok en version originale. Comment comprendre sa place dans le scénario ? Il est indubitable qu'elle a une importance aux yeux de Bong Joon-ho car elle se retrouve même sur l'affiche. Cependant, quand on regarde le film, sa pure utilisation comme rouage scénaristique est très limitée.

La clé pour comprendre l'utilité de la pierre se trouve sur le versant symbolique. Elle est d'abord offerte à Ki-Woo, parce que son ami l'estime et sent qu'il mérite de l'avoir en sa possession. On peut la concevoir comme une matérialisation du passage de relais entre les deux compères. Cet ami part en voyage et propose donc à Ki-woo de le remplacer auprès de la riche famille, en devenant à son tour le prof de la fille. Elle est, dès lors, une possible clé pour ouvrir une porte vers une vie meilleure.

Parasite ©The Jokers

Plus tard, la pierre va revenir dans la scène de l'inondation, en flottant. Choi Woo-shik, l'interprète de Ki-woo a expliqué à The Hollywood Reporter qu'elle ne devait pas flotter dans le scénario. L'idée est venue au réalisateur pendant le tournage. Le choix est intéressant car même quand l'eau impose sa loi, elle parvient à resurgir. Il aurait mieux valu qu'elle reste au fond de l'eau, car elle sera utilisée contre lui, juste après, dans le sous-sol. C'est sûrement à ce moment que son sens devient le plus visible. Le rêve d'ascension du personnage s'achève, avec un brutal retour à la réalité. Si elle était le symbole de sa possible émancipation, elle lui rappelle ensuite qu'on ne peut pas faire ainsi le grand écart.

Toujours dans le média américain, Bong Joon-ho s'est attardé sur cette pierre. Il révèle qu'elle s'est retrouvée dans le film pour répondre au public coréen qui adore analyser tous les symboles. Une démarche qui l'amusait et qui ajoute de la profondeur à Parasite. Il refuse de plus commenter l'importance de la pierre mais Choi Woo-shik a sa petite idée sur la question :