Pension complète : de quel film est-il le remake ?

En 2015, Gerard Lanvin et Frank Dubosc forment un joli duo dans « Pension Complète », remake d’un film populaire des années 60, et marqué lui aussi par deux acteurs célèbres.

Pension complète : Gerard Lanvin et Frank Dubosc se retrouvent.

En 2006, Gerard Lanvin et Frank Dubosc étaient joliment associés dans Camping, comédie populaire qui a révélé ce dernier au cinéma. 9 ans plus tard, les deux stars se retrouvent donc devant la caméra de Florent-Emilio Siri (Nid de Guêpes, L'Ennemi intime, Cloclo…). Film de commande pour le réalisateur, c’était toutefois l’occasion pour le réalisateur de se diversifier et d’explorer le terrain de la comédie.

Pension complète suit François et Charlotte, un couple qui dirige ensemble un hôtel-restaurant réputé au bord de la mer. Toutefois, leur relation conjugale semble au point mort : en effet, François est tellement obsédé par le rêve d’obtenir une étoile au Guide Michelin qu’il en délaisse sa femme. C’est dans cette période qu’Alex, l’ex-époux de Charlotte réapparaît alors qu’il était censé être décédé après avoir été frappé par un tsunami en Thaïlande. Cependant, Alex est mythomane et manipulateur. Il est surtout déterminé à reconquérir Charlotte, au grand dam de François. Les deux hommes vont donc se livrer une rivalité acharnée.

Pension complète ©LGM Productions

Il y a 52 ans…

Les films se déroulant dans l’univers gastronomique sont nombreux en France. Parmi eux, on compte quelques films tels que L’Aile ou la cuisse, Cuisine américaine, Les saveurs du palais ou bien encore Comme un chef. Pension complète en fait donc partie. Cependant, le long-métrage est tiré d’un autre film se déroulant également dans le monde culinaire : La cuisine au beurre.

Sorti en 1963 et réalisé par Gilles Grangier, le film est marqué par le duo de deux stars françaises de l’époque : Fernandel et Bourvil. Le long-métrage fut un honnête succès dans les salles, avec plus de 6 millions d’entrées. Néanmoins, dans les coulisses, les relations entre Fernandel et Bourvil furent loin d’être au beau fixe.

En effet, l’acteur vu dans La Grande Vadrouille était un vrai fan de celui qui fut starifié par le biais de la série des Don Camillo. Malheureusement, sur le tournage, les deux hommes ne s’entendent pas, comme le relate Télé Loisirs. Bourvil reprocha notamment à Fernandel son arrogance et le fait qu’il veuille à tout prix tirer la couverture pour lui. Les deux célèbres comédiens ne tournèrent d’ailleurs plus ensemble.