Pirates des Caraïbes - La Vengeance de Salazar : découvrez la préparation impressionnante de Javier Bardem

En 2017, « Pirates des Caraïbes : La Vengeance de Salazar » sort dans les salles obscures. L'occasion de revenir sur la préparation physique impressionnante du comédien Javier Bardem pour entrer dans la peau du capitaine Salazar.

Pirates des Caraïbes - La Vengeance de Salazar : l'opus de trop

En 2017, après la trilogie mise en scène par Gore Verbinski et La Fontaine de Jouvence réalisé par Rob Marshall, le duo Joachim Ronning et Espen Sandberg est chargé de diriger le cinquième épisode de la licence : La Vengeance de Salazar. Un nouveau chapitre qui voit évidemment le retour de Johnny Depp dans la peau de Jack Sparrow, mais également de Geoffrey Rush est Barbossa, de Kevin McNally dans la peau de Gibbs ou encore d'Orlando Bloom qui revient dans la peau de Will Turner, pourtant absent du quatrième film. Du côté des nouveaux, on peut citer les présences de Brenton Thwaites, de Kaya Scodelario ou encore de Golshifteh Farahani.

Jack Sparrow (Johnny Depp) - Pirates des Caraïbes : La Vengeance de Salazar ©Disney

Malheureusement, Pirates des Caraïbes : La Vengeance de Salazar est considéré comme le pire opus de la saga. Le film reçoit des critiques presses extrêmement négatives et est même nommé à trois reprises aux Razzie Awards. Le long-métrage a pour autant plutôt bien fonctionné au box-office avec plus de 794 millions de dollars de recettes (pour un budget de 230 million).

Le génial Javier Bardem

Si ce cinquième opus est considéré comme le moins intéressant de la franchise, la présence de Javier Bardem permet de sauver les meubles. Le comédien d'origine espagnole a une véritable passion pour les grands méchants. Et après avoir incarné les antagonistes de Skyfall et de No Country for Old Men, le voilà de retour en bad guy dans La Vengeance de Salazar. Son personnage est un marin victime d'une malédiction qui l'a changé en mort-vivant. Pour Joachim Ronning et Espen Sandberg, Javier Bardem était le comédien évident pour camper Salazar, comme ils l'ont confirmé au micro de TF1 à l'époque de la sortie du film :

C’est le meilleur acteur pour jouer les méchants.

Salazar (Javier Bardem) - Pirates des Caraïbes : La Vengeance de Salazar ©Disney

Javier Bardem a en tout cas apprécié entrer dans la peau de Salazar. Un personnage complexe qu'il ne considère pas comme un simple méchant, comme il l'a expliqué au micro du Journal du Dimanche :

Je ne le considère pas comme un monstre, même s’il exécute ses ennemis sans pitié… En fait, il est comme un taureau blessé dans une corrida : il saigne à cause des piques plantées dans son dos mais il trouve l’énergie de se battre. Il maudit Jack Sparrow, qui est la cause de son malheur. Ça m’a fait plaisir de retrouver Johnny Depp.

Une préparation maquillage intense

Pour créer un antagoniste digne de ce nom, Joachim Ronning et Espen Sandberg ont voulu donner à Salazar une dimension physique unique. Un maquillage de mort-vivant lui était imposé chaque matin, et des cheveux lévitant en l'air ont ensuite été créés par ordinateur. Finalement, Javier Bardem n'a découvert l'aspect physique de son personnage qu'en post-production :

Vous arrivez dans la loge maquillage à 5h et boum, de la colle sur votre peau. Mais ensuite vous vous voyez dans le miroir et le résultat est là. Ils ont bien essayé de faire voler les cheveux mais bon. Mais personne ne m’avait dit qu’il aurait de la bave noire qui sortirait de sa bouche à chaque réplique. J’ai essayé d’imaginer ce qu’il sentait. Parce que s’il a été sous la mer pendant 25 ans et que maintenant il est dehors… Vous savez, quand vous mangez une crevette et que vous vous dites "oh non, pas celle-là". Il y avait des choses très stimulantes pour l’imagination

Une préparation intense pour un résultat bluffant qui choisi de prendre le meilleur des deux mondes. Un maquillage personnalisé et des effets spéciaux brillants pour accentuer l'aspect zombifié du personnage.