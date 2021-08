Place publique sur France 2 : de quel célèbre animateur s’inspire l'un des personnages ?

Cinquième long-métrage réalisé par Agnès Jaoui, et toujours co-scénarisé avec son fidèle associé Jean-Pierre Bacri, "Place publique" est une occasion pour le duo d’introduire au grand public le monde cynique et impitoyable de la télévision française. Le personnage joué par Jean-Pierre Bacri est d’ailleurs inspiré de l’un des plus célèbres animateurs du PAF.

Place publique : Jaoui-Bacri toujours aux affaires Connait-on un duo de scénaristes plus inséparable en France, que celui formé par Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri ? En effet, les deux ont écrit de nombreuses pièces de théâtre et de nombreux scénarios ensemble, jouant également dans les œuvres qu’ils ont réalisées et/ou scénarisées. Place Publique est de nouveau le fruit de leur solide association. Jouant également dans le long-métrage, le couple est accompagné à la distribution de Léa Drucker, Helena Noguerra, Kévin Azaïs, Mister V ou bien encore Sarah Suco. Place Publique suit Castro, un présentateur de télévision sur le déclin. Ce dernier se rend à la pendaison de crémaillère de son amie et productrice Nathalie. Pour l’animateur, cet événement va se révéler très difficile, entre retrouvailles avec son ex-femme, rencontre avec son nouveau compagnon, et voisin de palier pas très commode. Place publique ©France 2 Cinéma Tout le monde en parle Pour ce film, Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri ont non seulement voulu traiter de la nouvelle génération de célébrités (qui supplante petit à petit l’ancienne), mais également du cynisme criant des coulisses de la télévision. Ainsi, le personnage joué par Jean-Pierre Bacri s’inspire de l’animateur Thierry Ardisson. Ce dernier est, en effet, l’un des symboles de la télévision française, dans ses meilleurs aspects, comme ses pires. Créateur de nombreuses émissions qui ont marqué le petit écran (Paris Dernière, Tout le monde en parle, On a tout essayé, Salut les Terriens), il suscite également la controverse pour ses entretiens agressifs et provocateurs envers les personnalités qu’il invite sur ses plateaux. De ce fait, il est devenu la cible de nombreux spectateurs, en particulier ceux des années 2010 qui lui reprochent son style « télévision à Papa » ainsi que son attitude méprisante, vieillotte et has-been face à de jeunes célébrités. Cela s’est carrément vu lors d’une interview avec le célèbre youtubeur Squeezie en 2017. Dans le dossier de presse de Place publique, Jean-Pierre Bacri explique d’ailleurs pourquoi ce genre d’animateurs a servi de modèle : On voulait parler de ces animateurs vedettes qui professent et pratiquent justement le politiquement incorrect, font intrusion dans la vie des gens, mettent tout sur la place publique pour faire de l’audience et du buzz. Beaucoup d’animateurs font leur pain avec cette incorrection en ce moment. Enfin, ça fait bien longtemps que ça existe !