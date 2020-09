Prédictions mardi 29 septembre sur NRJ12 : que signifie la fin du film ?

Prédictions est un thriller fantastique réalisé par Alex Proyas sorti en 2009 avec Nicolas Cage. Que signifie la fin du film ?

Prédictions : classique Nicolas Cage

Alex Proyas, après des films très réussis comme The Crow et I, Robot, a été engagé pour réaliser Prédictions, un thriller fantastique sorti en 2009. Porté par Nicolas Cage, Rose Byrne, Ben Mendelsohn et le tout jeune Chandler Canterbury, le film n'a pas reçu des retours très positifs. Décrié par les critiques et les spectateurs, le long-métrage a pourtant rapporté plus de 183 millions de dollars au box-office pour un budget de 50 millions. Un résultat relativement positif.

Prédictions débute par une cérémonie organisée par l'école du fils de John Koestler (Nicolas Cage). Pour fêter l'anniversaire de l'école, les enseignants déterrent et ouvrent une capsule temporelle contenant des messages écrits par des enfants 50 ans auparavant. Chaque élève emporte un message, mais celui de son fils est illisible. John, statisticien, décide alors de lever le voile sur ce mystérieux message. Il découvre peu à peu que chaque séquence de chiffres correspond à une date exacte d'une catastrophe récente. Il comprend alors que les trois dernières dates ne sont pas encore arrivées, et prophétisent des cataclysmes à venir. Une course contre la montre débute alors.

Que signifie la fin du film ?

Prédictions repose sur un concept des plus intéressants. Malheureusement, le film est beaucoup critiqué pour sa conclusion bancale. Pour rappel, le film se conclut avec la destruction totale de la planète par l'éruption solaire, on assiste à la disparition de John Koestler et de toute sa famille, en même temps que celle de New York. Peu de temps avant, son fils, Caleb, avait été enlevé par un vaisseau alien. Le film se termine avec l'image du petit garçon, en train de courir dans un champ, en compagnie d'une petite fille (et de deux petits lapins). On se rend rapidement compte qu'ils sont sur une nouvelle planète.

La signification derrière cette image est quasi biblique : les deux enfants peuvent être assimilés à Adam et Eve, choisis pour créer une nouvelle humanité, sur une autre planète. La présence de l'arbre en fond, renforce cette représentation. En outre, le petit garçon s'appelle Caleb, un nom célèbre dans la Bible pour avoir été un des douze espions envoyés par Moïse en reconnaissance, pour explorer "la Terre promise".

Cette hypothèse est renforcée par les derniers mots prononcés par le père de John Koestler au moment de l'Apocalypse : "the end is always the beginning of something new" ("la fin est toujours le début de quelque chose de nouveau").