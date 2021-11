Pulp Fiction : le rôle de Vincent Vega était écrit pour un autre

Focus sur "Pulp Fiction", le film de gangsters de Quentin Tarantino qui a marqué l'histoire du cinéma. Saviez-vous que le rôle de Vincent Vega, tenu par le célèbre John Travolta, devait aller à un autre comédien ?

Pulp Fiction : la consécration de Tarantino

Pour la petite histoire, Pulp Fiction est le troisième film réalisé par Quentin Tarantino, après My Best Friend's Birthday et Reservoir Dogs. Il est aussi sans conteste l'une de ses œuvres les plus appréciées. Paru en 1994, le film a engrangé pas moins de 214 millions de dollars au box-office. Le long-métrage de Tarantino met la critique et les spectateurs d'accord et décroche la Palme d'Or au festival de Cannes. Porté par un casting cinq étoiles - Uma Thurman, Tim Roth ou encore Amanda Plummer -, le film entremêle trois histoires. Leur point commun : toutes mettent en scène des malfrats, mais aussi une bonne dose d'hémoglobine. Des comédiens habités, des répliques devenues cultes, on pense notamment au monologue de Jules Winnfield... Tous ces éléments ont permis au long-métrage d'entrer dans la légende.

En tête d'affiche de Pulp Fiction, le personnage de Vincent Vega, campé par John Travolta. Il est ainsi l'un des deux personnages principaux du film aux côtés de Jules Winnfield joué par Samuel L. Jackson. L'interprète de Mace Windu a d'ailleurs bien failli voir son rôle lui passer sous le nez à cause de la très bonne audition de Paul Calderon (Bad Lieutenant). En apprenant cela, Samuel L. Jackson a alors pris le premier vol pour Los Angeles afin de repasser le casting. On connaît tous la suite de l'histoire, mais John Travolta a également failli ne pas tenir le rôle de Vega !

Qui pour incarner Vincent Vega ?

Il faut reconnaître que Travolta est désormais indissociable de Vega. Toutefois, Quentin Tarantino avait à la base un autre interprète en tête. Le rôle a en effet été écrit pour un comédien bien précis, à savoir le talentueux Michael Madsen. Le cinéaste ne voyait que lui pour prêter ses traits à l'atypique protagoniste de Pulp Fiction. Malheureusement, Madsen, malgré son envie de jouer dans le film, était d'ores et déjà engagé sur un autre tournage, celui de Wyatt Earp. Dans ce biopic, il incarnait le personnage éponyme, un marshall et chasseur de bisons ayant vécu dans l'Amérique du XIXe siècle.

Reservoir Dogs ©Live Entertainment

Si Michael Madsen a par la suite admis amèrement regretter de ne pas avoir pu tourner dans Pulp Fiction, Tarantino a quand même glissé un clin d'œil à l'un de ses acteurs fétiches. En effet, c'est lui qui tient le rôle de Mr Blonde dans Reservoir Dogs. Et Tarantino a confié que Vincent Vega est en fait le frère de Mr Blonde, alias Vic Vega.

Malgré ce rendez-vous manqué, Michael Madsen reste l'une des muses du réalisateur. Le comédien américain est ainsi présent dans Reservoir Dogs, Kill Bill ou encore The Hateful Eight. Pour ce qui est de John Travolta, il n'était autre que le second choix de Tarantino. Si la société de production souhaitait confier le rôle à Daniel Day-Lewis, le cinéaste est resté sur ses positions. Il a ainsi réussi à convaincre l'acteur de Grease, qui s'inquiétait de l'amoralité du personnage qu'on lui proposait. Un bon choix puisqu'encore aujourd'hui on se souvient de certaines séquences mythiques du comédien, notamment la fameuse danse avec Uma Thurman.