Quelques minutes après minuit sur TF1 Séries Films : découvrez l'incroyable confection de la créature

En 2017, le cinéaste Juan Antonio Bayona a mis tout le monde d’accord avec son excellent "Quelques Minutes après Minuit". Un film passionnant qui proposait notamment un monstre incroyable de réalisme. Et ce n’est pas sans raison.

Quelques minutes après minuit

Juan Antonio Bayona, vous le connaissez. C’est le réalisateur ultra talentueux des excellents L’Orphelinat et The Impossible. Depuis, il a également mis en scène des épisodes de Penny Dreadful et le blockbuster Jurassic World : Fallen Kingdom. Prochainement, il va diriger les deux premiers épisodes de la future série Le Seigneur des Anneaux. Entre temps, il a proposé un long-métrage inédit et passionnant : Quelques minutes après minuit. Un film fantastique porté par Lewis MacDougall, Sigourney Weaver, et Felicity Jones, qui a totalement séduit le public. Le métrage a remporté 9 Goya, l’équivalent des César mais en Espagne. Côté box-office, Quelques minutes après minuit a rapporté plus de 47 millions de dollars au box-office.

Le film de Juan Antonio Bayona raconte le quotidien difficile du jeune Conor (Lewis MacDougall). Sa mère (Felicity Jones) est malade. Oppressé par l’éducation ferme de sa grand-mère (Sigourney Weaver) et l’intimidation des autres enfants, Conor se réfugie chaque nuit dans un monde imaginaire peuplé de créatures extraordinaires.

Découvrez la confection totalement dingue du monstre

Adapté du roman éponyme de Patrick Ness, le film faisait partie de la Black List des meilleurs scripts de Hollywood depuis 2013. Cette liste recense les meilleurs scénarii qui circulent dans le milieu du septième art et attendent d’être adaptés. Souvent écrits par des quasi-inconnus, ces scénarios offrent une grande visibilité à leurs auteurs.

Avec ce film, Juan Antonio Bayona voulait créer une approche esthétique ultra réaliste. Le cinéaste et ses équipes ont fait le choix d’avoir recours au moins d’effets numériques possible pour créer le monstre. Ce dernier, doublé par Liam Neeson, est d’une beauté visuelle assez sidérante. Dans cette optique, le réalisateur s’est beaucoup inspiré du King Kong de 1933 pour matérialiser sa créature. Il s’est notamment servi d’une maquette en dur pour donner vie à la bête.

Un travail de titan

Pendant environ trois mois, plus d’une trentaine d’artistes et quatre experts en hydraulique ont créé la tête, les épaules, les bras, les mains et les pieds de la créature. Le chef monteur Jaume Marti se rappelle de cette entreprise inédite et impressionnante :

Le cou est pourvu de systèmes hydrauliques pour permettre à la tête de bouger et d'être manœuvrée par une seule personne à l’arrière en utilisant une sorte de volant. La tête a d’abord été sculptée avant d’être moulée, copiée et peinte. La tête, les épaules, les pieds, les bras et les branches sont principalement en mousse expansée. Il a fallu la tailler, la brûler, la sculpter, la peindre et lui donner de la texture pour que tous les membres du monstre ressemblent aux éléments d’un arbre.

Ainsi, grâce à cette précision, à ce souci du détail, à ce travail technique irréprochable, Quelques minutes après minuit est un petit classique. Un film passionnant et extrêmement touchant. Très inspiré par le cinéma de Steven Spielberg, Quelques minutes après minuit offre une étude du deuil avec sagesse, calme, et perspicacité via cet apparition fantastique, cet arbre imposant magnifié par la voie de Liam Neeson. Un film utile et puissant à voir et à revoir sans modération.