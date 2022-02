Qu’est-ce qu'elle a ma famille ? sur France 2 : c'est quoi ce téléfilm poignant sur la GPA ?

France 2 consacre sa soirée du 9 février au sujet de la gestation pour autrui, une pratique interdite en France mais qui concerne de nombreuses familles. Diffusé en début de soirée, le téléfilm "Qu'est-ce qu'elle a ma famille ?", adapté du livre du même nom de Marc-Olivier Fogiel, raconte ainsi l'histoire de deux couples lancés dans un parcours de GPA.

Qu’est-ce qu’elle a ma famille ? : un sujet de société controversé

Le téléfilm Qu’est-ce qu’elle a ma famille ? met le doigt sur un sujet de société très sensible qui ouvre au débat. C'est dans le cadre d'une soirée continue à propos de la GPA, que France 2 diffusera la fiction portée par Sofia Essaidi et Malik Zidi, qui camperont les rôles principaux. Librement adapté de l'ouvrage du même nom publié en 2018, chez Grasset, par Marc-Olivier Fogiel, le scénario pose un regard intime sur cette pratique qui consiste à faire appel à une mère porteuse pour les couples qui ne peuvent procréer.

Qu'est ce qu'elle a ma famille ? ©Production FTV

Dans cette fiction portée par Sofia Essaidi et Malik Zidi, on suit Céline et Mathieu, deux agriculteurs de la région bordelaise qui se battent depuis cinq ans pour avoir un enfant. Ils se sont lancé dans des démarches d'adoption qui piétinent depuis un bon bout de temps. Épuisé par toutes ses procédures qui avancent au ralenti, le couple désespère. C'est ainsi que, petit à petit, l'idée de la GPA commence à germer dans leurs esprits. Assez réticents au début, ils vont écouter les conseils d'un couple homosexuel (inspiré par Marc-Olivier Fogiel et son mari) qui a déjà pris contact avec une mère porteuse canadienne. Les deux couples s'engagent alors dans un réel parcours du combattant semé d'embûches, de déceptions, de doutes et d'épreuves, dans le but d'être enfin parent.

Un regard bienveillant envers la GPA

La réalisatrice Hélène Angel tenait à ce qu'il y ait un couple hétérosexuel et un couple homosexuel afin d'abattre certains clichés. Car contrairement à certaines idées reçues, 60% des couples qui ont recours à la GPA seraient hétérosexuels. La fiction met ainsi en lumière deux couples très différents. Par ailleurs, Céline et Mathieu vivent en province, agriculteurs aux revenus modestes, ce qui balaye le cliché que cette pratique serait réservée aux couples bourgeois et citadins.

Qu’est-ce qu’elle a ma famille ? soulève de nombreuses questions intéressantes sur le sujet, tout en assumant son regard bienveillant envers la GPA. Les mères porteuses le sont-elles par intérêt financier ? Quel est l'impact sur le reste de la famille ? Toutes les appréhensions des personnages sont traitées. La réalisatrice s'est ouverte sur ce sujet dans les colonnes de BFMTV :