Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu ? : pourquoi le film a été snobé aux États-Unis ?

Sorti en 2014, « Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu » est un très grand succès du cinéma français au box-office. Toutefois, les États-Unis n'ont pas souhaité le distribuer sur leur territoire. Pourquoi ?

Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu ? : le plus gros succès français de 2014

Avant Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu ?, Philippe de Chauveron était déjà un réalisateur expérimenté qui a démarré sa carrière cinématographique à la fin des années 80. En 2011, il obtient enfin une certaine notoriété en réalisant L’Elève Ducobu, adaptation de la célèbre bande dessinée éponyme de Godi et Zidrou. Le film obtiendra d’ailleurs une suite intitulée Les Vacances de Ducobu. Un an plus tard, il prépare son cinquième long-métrage basé en grande partie sur ses expériences personnelles et culturelles.

En effet, le scénariste Guy Laurent et lui découvrent, statistiques à l’appui, que les Français sont les champions du monde du mariage mixte. S’inspirant également de leur propre vécu (son frère s'est marié avec une femme d'origine maghrébine, tandis que lui-même a convolé avec « une femme noire et musulmane »), ils mettent donc en scène leur prochain film : Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu ?.

Le réalisateur s’entoure de véritables têtes d’affiche pour la comédie, Christian Clavier et Chantal Lauby en tête. Ils sont accompagnés d’acteurs tels que Ary Abittan, Medi Sadoun, Frédéric Chau, Noom Diawara, Frédérique Bel, Julia Piaton, Émilie Caen, Élodie Fontan, Élie Semoun et Pascal Nzonzi. En ce qui concerne le synopsis, Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu ? suit Claude et Marie Verneuil, un couple très « vieille France » et issu de la grande bourgeoisie catholique. Leur manque d’ouverture d’esprit est pourtant mis à mal puisque trois de leurs quatre filles ont ramené pour gendres des hommes qui ne sont pas vraiment des « Français pure souche », selon eux. Leur seul « espoir » repose donc sur la dernière de leurs filles. Seulement, bien que son fiancé soit catholique (chose qu’ils ont toujours souhaitée pour leur futur beau-fils), celui-ci est d’origine ivoirienne.

Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu ? ©TF1 Films Production

Polémique aux États-Unis

Comparé par certaines critiques à des comédies populaires célèbres telles que Les Aventures de Rabbi Jacob ou bien Bienvenue chez les Ch’tis, Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu s’est en tout cas hissé à leur rang, commercialement parlant. Ainsi, le film de Philippe de Chauveron a totalisé 12,3 millions d’entrées (19 millions à travers le monde). Le film a également rapporté 78,1 millions d'euros, ce qui fait de lui l’un des vingt meilleurs longs-métrages de l’histoire du box-office français.

Cependant, cette popularité totalement dingue en France et en Europe ne fut pas la même outre-Atlantique. Ainsi, les distributeurs américains, après visionnage, auraient refusé de diffuser le film dans leurs salles obscures. La raison ? Son humour jugé politiquement incorrect, voire raciste. Se moquer ainsi des origines des gens aussi gratuitement ? Que nenni, au vu de la mentalité anglo-saxonne qui estime qu’on ne peut pas rire de tout et n’importe quoi.

C’est en tout cas comme cela que Sabine Chemaly, la directrice internationale des ventes de TF1 (qui co-produit le film) l’a interprété lors de son entretien avec le magazine Le Point :

Ils ont une approche culturelle très différente de la nôtre. Nos contacts l'ont trouvé politiquement incorrect. Jamais ils ne se permettraient aujourd'hui de rire sur les Noirs, les Juifs ou les Asiatiques. Ils sont évidemment excités par le succès du film, mais ils refusent de le diffuser tel quel. Ils savent que cela va d'emblée créer de trop grandes polémiques chez eux.

Cette polémique n’a toutefois pas empêché le film de devenir une véritable saga puisque deux autres volets voient le jour par la suite : un deuxième volet sorti en 2019, et un autre qui verra le jour en 2022.