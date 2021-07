Ray sur Arte : Jamie Foxx a totalement craqué en apprenant sa nomination aux Oscars

En 2004, Jamie Foxx obtient un véritable plébiscite suite à sa performance époustouflante dans « Ray ». Seulement, après avoir appris sa nomination à des cérémonies comme les Golden Globes et les Oscars, l’acteur a un peu trop pris la confiance. Et cela s’est notamment vu sur le tapis rouge des Globes.

Ray : Hit the Road, Jack

Surnommé « The Genius », Ray Charles fait partie de ces musiciens extraordinaires qui ont marqué toutes les générations. En effet, malgré le fait qu’il ait été aveugle depuis l’âge de sept ans, cela ne l’a pas empêché de mener une brillante carrière de chanteur-pianiste. Figure majeure de la musique afro-américaine, l’artiste a touché à tout durant sa carrière : jazz, blues, gospel, et même country. Parmi les nombreux titres qu’il a composés, on retiendra bien évidemment des morceaux de légende tels que Hit the Road Jack et Georgia on my mind.

Hollywood adorant ce genre d’histoires vraies, Universal décide de mettre en production le biopic Ray, consacré à la légende. Pour la réalisation, c’est Taylor Hackford (Officier et gentleman, L'Associé du diable) qui est choisi. Quant au rôle-titre, c’est Jamie Foxx qui l’incarne.

Quand Oprah Winfrey sauve Jamie Foxx du ridicule

Reproduisant de manière presque mimétique toutes les gestuelles de Ray Charles, Jamie Foxx impressionne la critique, au point de recevoir une pluie de nominations. Totalement surpris par cela, l’acteur se lâche alors totalement, comme il le déclare en 2018 au cours d’un entretien lors d'une séance au Tribeca Film Festival 2018 :

Je pensais qu'il n'y avait aucun moyen de gagner les Oscars. J'ai alors pris cela comme excuse pour faire la fête. Je me suis dit : « Oh, je suis nommé ? Sortez le champagne et faisons la fête. » Je me souviens avoir eu, pour la première fois, des paparazzis autour de moi. J’étais devenu complètement fou. Je suis allé aux Golden Globes, il y avait du champagne et j'ai tout simplement fait n’importe quoi sur le tapis rouge. J'ai manqué de respect au protocole. Ray ©Universal Pictures

Devant les folies de l’interprète de Ray Charles, Oprah Winfrey décide alors d’intervenir pour raisonner l’acteur. Ainsi, elle invite Foxx à une fête située dans le manoir de Quincy Jones. Sur place, le comédien fait la connaissance de plusieurs acteurs et actrices qu'il admirait quand il était enfant ; ces derniers le félicitent pour sa performance dans Ray. Parmi eux, un acteur de légende : Sidney Poitier. Ainsi, le premier acteur noir de l’Histoire à être récompensé par l’Académie des Oscars le salue à son tour, ce qui fait prendre conscience à Jamie Foxx qu’il ne peut plus avoir une telle attitude sur le tapis rouge. Finalement, tout est bien qui finit bien puisque lors de la cérémonie des Oscars, il remporte la statuette du meilleur acteur, et gratifie son audience d’un discours mémorable.