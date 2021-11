Rebecca sur TF1 : quelle autre série britannique son créateur a adaptée ?

Diffusée dès le 18 novembre sur TF1, « Rebecca » sera la nouvelle série-évènement qui devrait captiver les téléspectateurs durant les prochaines semaines. Le show est surtout l’adaptation télévisée d’une autre série britannique nommée "Marcella". Une habitude pour son créateur Didier Le Pêcheur.

Rebecca : chronique d’une policière borderline

Depuis de très nombreuses années, TF1 est devenue une adepte des séries policières. Rebecca n’échappe donc pas à la règle, bien qu’elle se distingue de ses précédentes par son ambiance qui promet d’être particulièrement sombre.

La série suit donc Rebecca, une ancienne policière qui a raccroché, six ans après avoir abandonné la traque d’un tueur en série. Elle décide toutefois de reprendre du service et se retrouve rapidement dans une enquête liée à une nouvelle série de meurtres. Pour elle, le doute n’est pas permis : le meurtrier est celui qu’elle n’a pu arrêter il y a 6 ans. La policière va donc tout faire pour l'attraper, et ce, malgré ses amnésies qui gênent particulièrement son travail.

Rebecca (Anne Marivin) - Rebecca ©TF1

Dans le rôle principal, on retrouve l’actrice Anne Marivin. La comédienne vue dans des comédies populaires telles que Bienvenue chez les Ch’tis et Podium, joue ici un rôle dramatique auquel elle nous a peu habitués jusqu’ici. En ce qui concerne le reste du casting, l’actrice sera bien entourée puisqu’on y retrouve Benjamin Biolay, Samir Guesmi, Valérie Karsenti, Baptiste Lecaplain, Patrick Timsit et Clotilde Courau.

Un habitué des remakes aux commandes

Rebecca est adaptée de la série britannique Marcella. Cette dernière est diffusée depuis le 4 avril 2016 sur la chaîne britannique ITV ainsi que sur la plate-forme Netflix.

Cependant, ce n'est pas la première fois que son créateur Didier Le Pecheur adapte une série britannique pour les besoins de TF1. En effet, 2 ans avant Rebecca, le réalisateur et scénariste s'était attelé sur la série Infidèle. Comptant au casting Claire Keim et Jonathan Zaccai, cette production était tout simplement la version française du show Doctor Foster, qui avait connu un grand succès sur la BBC One entre 2015 et 2017. A l'époque, Infidèle avait conquis 5 millions de téléspectateurs en moyenne. Souhaitons le même succès pour Rebecca.

Rappelons que ce n'est pas la première fois que TF1 se lance dans l'adaptation de créations made in England. Par le passé, on avait, en effet eu Marchlands qui était devenu Le Secret d'Élise et The Fall, renommé Insoupçonnable.