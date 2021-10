RED sur M6 : saviez-vous que le film est adapté d'un comic book DC ?

En 2010, Robert Schwentke met en scène « RED », un film d’action notamment porté par Bruce Willis. Mais saviez-vous que le long-métrage est inspiré d’un comic book de DC Comics ?

RED : Le Expendables du pauvre ?

Tandis que de son côté, Sylvester Stallone réunit une équipe de super vétérans dans Expendables , équipe dont fait également partie Bruce Willis, Robert Schwentke a décidé de faire pareil avec RED. En 2010, le cinéaste, qui a notamment mis en scène les Divergente 2 et 3, R.I.P.D. Brigade Fantôme et le récent Snake Eyes, réunit lui aussi un casting brillant avec notamment Bruce Willis donc, mais aussi John Malkovich, Helen Mirren, Brian Cox, Morgan Freeman et Mary-Louise Parker.

RED ©Lionsgate

L’histoire raconte le destin de Frank (Bruce Willis) qui ne supporte plus son état d’inactivité. Pas facile en même temps de décrocher quand on a été agent de la CIA. Évidemment, son ancienne vie va le rattraper quand son ancien patron tente de l’éliminer lui et ses anciens collègues. RED a relativement bien été reçu par les spectateurs et a rapporté plus de 199 millions de dollars de recettes au box-office (pour un budget de 58 millions). Un score qui a poussé Lionsgate à produire une suite en 2013.

Le comic BOOK qui a inspiré le film

Ce qu'on ne sait pas forcément, c’est que RED est adapté d’un comic éponyme écrit par Warren Ellis et Cully Hamner en 2003. Cette série assez méconnue, distribuée par Homage Comics, une firme détenue par DC Comics, a d’abord été publiée en trois épisodes qui seront ensuite réunis en un seul livre d’une soixantaine de pages. Dans celui-ci, le protagoniste ne s’appelle pas Frank Moses mais Paul Moses.

À part cette différence mineure, le comic et le film ont sensiblement la même histoire. Paul Moses se fait lui aussi poursuivre par ses anciens employeurs. Paul est un homme simple. Ses journées sont souvent les mêmes : sans femme ni enfant, il passe son temps à appeler Sally, un agent qui supervise sa retraite. Ses actes passés le hantent à travers des cauchemars, qui l’empêchent parfois de dormir.

RED ©Homage Comics

RED demeure une œuvre mineure de Warren Ellis, grand scénariste de comics américains. Avec des albums comme The Authority, Fell ou Desolation Jones, il est l’auteur d’œuvres emblématiques. Pourtant, RED n’en fait pas partie. Véritable nanar coupable, le comic ne doit sa sortie en France qu’à l’adaptation de Robert Schwentke. Pour accompagner la sortie du film, Cully Hamner a complété l’ouvrage de base avec deux nouveaux chapitres inédits préquels à l’histoire originale intitulés : Red : Eyes Only. Warren Ellis a donné sa bénédiction au projet mais a refusé de participer. De plus, quatre autres préquels ont été imaginés sur les personnages créés pour les besoins du film, à savoir Joe, Marvin, Victoria et Frank. Eyes Only et ces quatre préquels sont à retrouver dans une édition limitée intitulée Better RED Than Dead.