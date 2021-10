Rémi sans famille sur TF1 : comment le réalisateur a préparé les animaux du film ?

Énième adaptation du célèbre roman français, « Remi sans famille » compte un casting 5 étoiles. Il ne faut toutefois pas oublier les animaux présents dans le film. En effet, le réalisateur Antoine Blossier leur en a demandé beaucoup sur le plateau de tournage.

Rémi sans famille : je suis sans famille, et je m’appelle Rémi

Écrivain très engagé du XIXe siècle, Hector Malot n’a pas connu la même gloire qu’un Emile Zola ou bien un Honoré de Balzac. Pourtant, comme eux, il a su dépeindre la réalité sociale difficile de son époque. Auteur d’une bonne soixantaine de romans, Malot s’est surtout fait connaître pour ses œuvres pour enfants. Une, en particulier, a marqué son temps : Sans Famille. L’œuvre qui relate les aventures heureuses et (surtout) malheureuses d’un orphelin saltimbanque nommé Rémi, est ainsi adapté de nombreuses fois sur petit et grand écran.

Parmi les nombreuses adaptations, une est restée dans les mémoires : la série animée japonaise Rémi sans Famille, diffusée entre 1977 et 1978. Retransmise à partir des années 80 sur les chaînes hexagonales, Rémi sans Famille a, en effet, marqué toute une génération de bambins, par la violence de certaines séquences et la succession de malheurs que vivait son protagoniste. Alors que les dessins animés à destination de la jeunesse véhiculaient jusqu’ici des messages innocents et positifs, le public français fut ainsi choqué de découvrir une série qui différait des productions animées occidentales. Ce fut le début d’une longue incompréhension entre les amoureux de la japanimation et ses détracteurs hexagonaux.

30 ans après la diffusion de l’anime, Antoine Blossier livre donc une nouvelle adaptation cinéma avec Rémi sans famille. Le réalisateur qui sortait d’une comédie intitulée À toute épreuve, souhaitait changer de registre. Son épouse lui a donc conseillé l’œuvre d’Hector Malot, avec pour objectif de « moderniser » un peu plus le récit initial. Côté distribution, le long-métrage compte des noms reconnus tels que Daniel Auteuil, Virginie Ledoyen, Jonathan Zaccaï, Jacques Perrin ou bien encore Ludivine Sagnier. A noter la présence du jeune Maleaume Paquin, le garçon qui joue Rémi enfant.

Des animaux prêts à faire leur numéro

Dans Rémi sans famille, Rémi et son mentor Vitalis parcourent la France en tant qu’artistes de rue. Ils sont accompagnés dans leur voyage d’une troupe animalière composée du chien Capi et du singe Joli Cœur. En ce qui concerne Capi, il est interprété par le Border Collie Darkness. Ce dernier a l’habitude de se montrer en spectacle puisqu’il est est un vrai chien de cirque. De ce fait, les numéros qu’il exécute et la complicité qu’il a avec ceux qui jouent ses maîtres, est presque authentique. Cependant, Blossier attendait plus du canin. En effet, comme il le déclare dans le dossier de presse, il tenait à ce que Darkness puisse également montrer une certaine palette d’émotions, à la manière d’un être humain :

Quand nous avons tourné la scène où Vitalis et Rémi se trouvent pris dans la tempête en Angleterre et que Vitalis lui dit – « Adieu camarade » –, j’ai dit à son dresseur : « Je voudrais qu’il hésite, qu’il dise à Vitalis en aboyant – « Ne meurs pas ! » –, qu’il se rende compte que son maître va y passer et qu’il s’en aille en pensant qu’il doit aller chercher de l’aide ».

Pris pour un fou par son équipe technique au départ, Blossier a toutefois obtenu ce qu’il cherchait grâce au dresseur présent sur le plateau qui a pu donner les instructions nécessaires à l’interprète de Capi. Ce dernier a donc pu réaliser tout ce que le metteur en scène souhaitait sur cette séquence. Il en a demandé de même à Tito, le capucin, qui joue Joli Cœur dans Rémi sans Famille. En effet, le singe était connu pour avoir un gros caractère. Une forte personnalité que le réalisateur souhaitait donc mettre en avant, en faisant en sorte que ses réactions et ses émotions soient les plus marquantes possibles à l’écran.