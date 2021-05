Retour chez ma mère sur TF1 : Josiane Balasko et Mathilde Seigner mère et fille dans un autre film

Sixième film d’Eric Lavaine, "Retour chez ma mère" était l’occasion de voir Josiane Balasko et Mathilde réunies pour incarner respectivement mère et fille. Ce n’est pourtant pas la première fois que les deux actrices collaborent ensemble pour jouer ce genre de rôles.

On ne choisit pas sa famille

Habitué des comédies populaires, Eric Lavaine prend pour sujet celui de la "génération boomerang" avec Retour chez ma mère. Ce terme désigne en effet des adultes qui sont contraints de devoir retourner chez leurs parents, suite à une situation devenue précaire. Il rappelle également la "génération Tanguy" qui concerne des adultes qui continuent à vivre chez leurs parents, malgré leur âge avancé (le film Tanguy est le meilleur exemple pour désigner ce phénomène).

Pour sa première collaboration avec Alexandra Lamy (avec qui il va renouveler l’association un an plus tard sur son film suivant : L’Embarras du choix), le réalisateur va connaitre le plus gros succès commercial de sa carrière. Ainsi, Retour chez ma mère va faire deux millions d’entrées en salles.

Retour chez ma mère ©TF1 Films Productions

Le long-métrage suit donc Stéphanie (Alexandra Lamy), 40 ans, qui est obligée de revenir vivre chez sa mère Jacqueline (Josiane Balasko), qui l’accueille à bras ouverts. Toutefois, entre les deux femmes, la cohabitation va mettre leur patience respective à rude épreuve. Surtout lorsque le reste de la fratrie va débarquer dans la maison familiale pour un dîner. Les règlements de comptes et autres secrets de famille vont alors être de sortie.

Josiane et Mathilde se retrouvent

Dans Retour chez ma mère, Jacqueline compte une deuxième fille Carole, jouée par Mathilde Seigner. Cette dernière retrouve une nouvelle fois Josiane Balasko. En effet, les deux actrices avaient travaillé ensemble en 2012, pour les besoins du film Maman. Au sein de ce long-métrage, Josiane et Mathilde étaient déjà mère et fille. Et tout comme dans Retour chez ma mère, les deux actrices jouaient déjà des personnages qui avaient une relation très conflictuelle.

Maman ©LGM Productions

Cependant, leur collaboration les a beaucoup rapprochés, au point que Mathilde Seigner appelle aujourd’hui Josiane Balasko Maman. Lors d’une interview sur Paris Match, l’actrice est d’ailleurs revenue sur ce lien spécial qu’elle entretient avec l’ex-comédienne de la troupe du Splendid :

Avec Josiane, on se voit un peu en dehors du travail, on s’appelle. Le lien est inexplicable, mais presque familial et très agréable. Le premier jour de tournage, j’ai vraiment eu l’impression d’arriver chez ma mère. On sait alors qu’on ne va pas être jugée, on est en confiance totale.

A noter que Retour chez ma mère connait une suite intitulée Un tour chez ma fille, qui sortira dans les salles obscures le 16 juin 2021.