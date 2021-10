Retour vers le futur sur TMC : focus sur les origines de la DeLorean

En 1985 sort un film voué à devenir culte « Retour vers le futur ». Réalisé par Robert Zemeckis, c’est le premier volet d’une trilogie aujourd’hui emblématique. Mais au fait, d’où vient la DeLorean ?

Retour vers le futur : le premier opus d’une trilogie culte

Au début des années 1980, Bob Gale et Robert Zemeckis écrivent le scénario totalement dingue de Retour vers le futur. Alors qu’ils s’imaginent rencontrer leurs propres parents dans le passé, les premières brides de Retour vers le futur germent dans leur esprit. Le film sort en 1985, et propose Michael J. Fox et Christopher Llyod dans les deux rôles principaux. Malheureusement, à l’époque de la sortie, les critiques professionnelles ne sont pas vraiment convaincues, et descendent le film dans leurs journaux. Mais ces retours négatifs ne découragent pas les spectateurs qui se rendent des les salles pour découvrir le film de Robert Zemeckis. Pour un budget de 19 millions, le long-métrage rapporte plus de 381 millions de dollars de recettes au box-office.

Retour vers le futur ©Universal Pictures

Un score impressionnant qui pousse Universal Pictures à produire deux suites. Robert Zemeckis reviendra à deux reprises derrière la caméra, en 1989 et en 1990, pour mettre en scène deux autres chapitres d’une trilogie aujourd’hui indispensable.

Mais au fait, d’où vient la DeLorean ?

Retour vers le futur doit également beaucoup à la DeLorean, véhicule culte de la saga, qui permet à Marty et Doc de voyager dans le temps. Pourtant, en 1981, lorsque Bob Gale et Robert Zemeckis écrivent le premier jet du scénario, la DeLorean n’existe pas encore. Les deux héros devaient en effet initialement voyager dans un réfrigérateur. Mais cette idée a rapidement été abandonnée pour ne pas donner de mauvaises idées aux enfants qui regarderaient le film.

La DeLorean ©Auto Journal

La DeLorean venait tout juste de sortir sur le marché, ce qui a donné envie au duo d’utiliser le véhicule dans leur scénario temporel. La voiture a en effet réellement été mise en vente à la fin des années 1970. Elle est créée par John Zachary DeLorean en 1976. Cet ancien vice-président du groupe General Motor Company a fondé sa propre compagnie automobile pour développer sa propre marque. En 1981, le tout premier modèle de DeLorean voit le jour sur le commerce.

Mais les ventes ne sont malheureusement pas au rendez-vous, et ce malgré le design futuriste et unique du véhicule. Personne ne veut acheter la DeLorean, et John Zachary DeLorean se retrouve rapidement en faillite. Il faut dire qu’une affaire juridique n’aide pas le commercial. John Zachary DeLorean est accusé de trafic de drogue et de mauvaise utilisation de fonds publics lorsqu’il était encore chez General Motor Company. Même s’il finit par être acquitté, cette mauvaise pub entache la sortie de la DeLorean et coule la société de John Zachary DeLorean. A ce jour, seulement 9 000 véhicules sont sortis des usines de DeLorean. Une voiture très rare donc, dont quelques modèles sont disponibles en France.