RIPD, Brigade Fantôme : le film fut une déception pour Jeff Bridges

Adaptation du comics de Peter M. Lenkov, RIPD, Brigade Fantôme est réalisé par un habitué du genre : Robert Schwentke. En effet, ce dernier avait réalisé en 2010 Red, tiré du comic éponyme et porté notamment par Bruce Willis. Il collabore d'ailleurs de nouveau avec Mary-Louise Parker, qu'il avait dirigé trois ans plus tôt. Par ailleurs, le casting de RIPD : Brigade Fantôme est prestigieux avec, entre autres, Jeff Bridges, Ryan Reynolds, Robert Knepper et Kevin Bacon.

Le film suit donc Nick Walker, un policier tué qui rejoint la Brigade Fantôme de la RIPD. Il se voit alors assigner un coéquipier en la personne de l'irascible et expérimenté Roy Pulsipher.

Attendu comme le point de départ d'une nouvelle licence, RIPD,Brigade Fantôme s'est malheureusement incliné au box-office avec 78, 3 millions de dollars de recettes pour un budget de 130 millions de dollars. Pour un blockbuster estival, autant dire que c'est un vrai flop.

Qu'en a toutefois pensé Jeff Bridges ? L'expérimenté comédien a ainsi révélé au magazine GQ tout ce qu'il pensait bien et de mal sur le film. En effet, s'il a pris énormément de plaisir à travailler sur RIPD : Brigade Fantôme, il s'attendait à retrouver un film aussi drôle que ce qu'il a tourné. La déception fut, par conséquent, grande :

Quand je l'ai vu, j'ai été déçu. Pour moi, le studio a fait quelques choix que je n'aurais pas fait. (...) C'est plutôt drôle quand le film sort. C'est comme avoir un cheval sur une course. 'Ils s'alignent et c'est parti !'. Et vous soutenez votre cheval. Et dans ce cas, le jockey tombe du cheval et vous arrivez dernier. C'est comme ça. Ca arrive parfois.