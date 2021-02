Rocky Balboa sur Paris Première : une énorme star devait jouer face à Sylvester Stallone

En 2006, Sylvester Stallone faisait revenir son champion dans "Rocky Balboa". Face à lui, un autre acteur aux gros bras devait enfiler les gants pour un combat qui s'annonçait épique.

Rocky Balboa : pour redorer la ceinture

La carrière de Sylvester Stallone a explosé en 1977 avec Rocky de John G. Avildsen. Scénariste du film, il se crée lui-même un tremplin vers Hollywood avec cette histoire de boxeur qui part de rien et arrive au sommet. Difficile de ne pas y voir un parallèle entre le personnage fictif et Stallone lui-même. Devenu du jour au lendemain une superstar, l'acteur multiplie les grosses productions mais n'en oublie pas pour autant son personnage. Il donne quatre suites au premier film, dont Rocky 5 qui sort en 1990 et doit conclure l'histoire du célèbre boxeur. Il est même question qu'il y meurt, mais l'idée est finalement oubliée. Cet opus est une grosse déception pour les fans et les critiques qui trouvent que la franchise a perdu son souffle. Le long-métrage est tout de même un succès au box-office avec plus de 119 millions de dollars. Mais tout l'argent du monde n'effacera pas ce goût amer du devoir mal accompli, de la bouche même de Stallone.

Rocky (Sylvester Stallone) - Rocky Balboa ©Metro-Goldwyn-Mayer

L'acteur veut faire revivre le personnage pour lui donner une nouvelle aventure digne de ce nom. Il essaie pendant des années et réussit enfin en 2006 en écrivant et réalisant Rocky Balboa. Il reprend les gants au sens propre et au figuré et emmène avec lui Burt Young, Milo Ventimiglia, Geraldine Hughes, James Francis Kelly III, et Tony Burton. Pourtant, le casting aurait pu être très différent.

Rocky and Furious

Dans Rocky Balboa, Rocky doit combattre un jeune loup du nom de Mason Dixon (Antonio Tarver). Ce dernier est un champion sans état d'âme à la puissance incroyable. À l'époque, Stallone recherche l'acteur qui sera assez charismatique pour lui faire face. Il a un nom en tête qui serait parfait : Vin Diesel. L'Américain est en pleine ascension. Il vient de tourner coup sur coup Fast & Furious, xXx et Les Chroniques de Riddick. On peut presque le voir comme le Stallone de ce début de 21ème siècle en tant que roi du film d'action.

Fast & Furious ©Universal Pictures

Le rôle de Dixon lui est donc proposé mais, bien qu'intéressé, il est obligé de le refuser en raison d'un conflit d'emploi du temps. Une vraie déception pour Stallone et pour les fans. Imaginez ces deux monstres physiques se rendre coup pour coup sur un ring de boxe, voilà une perspective qui aurait été excitante. De plus, si on regarde la filmographie de l'époque de Vin Diesel, on peut penser qu'il a refusé d'apparaître dans Rocky Balboa pour jouer dans Baby-sittor ou Jugez-moi coupable. Des films que l'on a un peu oubliés depuis.

Une histoire de filiation

Le rôle du fils de Rocky Balboa, finalement tenu par Milo Ventimiglia, a lui aussi connu une histoire intéressante. Au départ, il devait être joué par Sage, le propre fils de Sylvester Stallone, qui l'incarnait déjà dans Rocky 5. Le fiston passe finalement son tour et c'est vers Jake Gyllenhaal que la production se tourne alors. Hélas, comme pour Vin Diesel, il doit se détourner du rôle pour une histoire d'emploi du temps. Il reviendra toutefois 8 ans plus tard dans le monde de la boxe avec La Rage au ventre. À sa sortie, le film est souvent comparé à... Rocky. Le ring est bouclé !