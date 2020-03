Rogue One lundi 23 mars sur TMC : des scènes coupées de Star Wars 4 ont été utilisées

Ce lundi 23 mars, TMC décide de repasser "Rogue One : A Star Wars Story". En 2016, Gareth Edwards réalise le premier spin-off de la saga "Star Wars", en plaçant le récit entre Star Wars épisode 3 et Star Wars épisode 4.

Entre Star Wars : Le Réveil de la Force et Star Wars : Les Derniers Jedi, LucasFilm décide de sortir le premier spin-off de la licence. Gareth Edwards est choisi pour mettre en scène cette mission inédite qui se situe entre La Revanche des Sith et Un Nouvel Espoir. Le récit raconte l'aventure de Jyn Erso et son équipe chargées de remettre les plans de l’Étoile Noire à la Princesse Leïa. Le long métrage est un succès qui rapporte plus d'1 milliard de dollars de recettes. Gareth Edwards tente de renouer avec les anciens épisodes. Il propose des connexions subtiles et intéressantes, et même des scènes coupées d'Un Nouvel Espoir.

Avec Rogue One, Gareth Edwards veut rendre hommage au film de George Lucas. À travers de nombreux clins d’œil, il permet ainsi de faire la connexion avec le tout premier film de la franchise, sorti en 1977. Déjà, et c'était une première, Gareth Edwards décide de recréer un personnage culte de la première trilogie : Moff Tarkin. Le général de l'Empire, interprété par Peter Cushing dans les trois premiers films, est bien de retour dans ce spin-off malgré le décès de l'acteur en 1994. En effet, pour les besoins de l'intrigue, l'interprète est entièrement recréé numériquement. Un bel hommage à l'artiste et à la trilogie originelle.

Le retour des X-Wings

Mais Gareth Edwards est encore allé plus loin pour rendre hommage à la création de George Lucas. Il offre une connexion totale entre les deux films. Le cinéaste va jusqu'à utiliser des scènes coupées de Star Wars : Un Nouvel Espoir dans Rogue One. Lors de la bataille de Scarif, le réalisateur utilise des scènes coupées de la confrontation spatiale finale de l’Étoile Noire. Des séquences qui dormaient dans les archives de LucasFilm comme le raconte le cinéaste :

On faisait le tour des trucs cool à faire, on regardait le Faucon Millenium et on essayait la veste de Han Solo, ce genre de choses. Et dans le fond de la pièce, par terre, il y avait ces boîtes de pellicules. On a demandé : "C’est quoi, ça ?" - "Oh, c’est Star Wars". On a découvert des passages d’Un Nouvel espoir qui n’avaient pas été utilisés. Il y avait des plans sur les pilotes et des dialogues qui ne sont pas dans l’Épisode IV. Les scènes en question étaient tirées de l’attaque des X-Wings de l’Alliance sur l’Étoile de la Mort.

Malgré un scénario transformé par les studios, différent de la vision de son auteur, Rogue One s'en sort avec les honneurs. Le film reçoit des critiques largement positives, et un retour affectueux de la part des fans de la saga. Aujourd'hui, il est par beaucoup considéré comme le meilleur épisode contemporain de Star Wars. Et il est diffusé ce soir sur TMC à 21h15. Alors n'oubliez pas d'ouvrir l’œil.