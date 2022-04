Safari : Kad Merad a été violemment mordu par un animal sauvage durant le tournage

Kad Merad est un habitué des comédies populaires françaises. Cependant, il n’est pas près d’oublier le tournage de "Safari". En effet, il a eu maille à partir avec certains animaux sauvages présents dans le film.

Safari : Bienvenue en Afrique !

Depuis leur rencontre en 1992 sur la radio Oui FM, Kad Merad et Olivier Baroux ne se sont plus quittés. Ainsi, ils ont formé leur célèbre duo comique Kad et Olivier (Kad et O) qui est devenu mythique via des sketchs devenus totalement absurdes.

Par la suite, les deux amis se sont attaqués à un autre format : le cinéma. Ainsi, on retrouve le duo dans des films loufoques tels que Mais qui a tué Paméla Rose ?, Iznogoud ou bien encore Un ticket pour l'espace. Par la suite, Olivier Baroux se concentre sur la réalisation tandis que Kad Merad devient définitivement une star du grand écran grâce à Bienvenue chez les Ch’tis. Les deux hommes collaborent donc de nouveau en 2009 puisque le réalisateur Olivier Baroux engage Kad Merad pour jouer dans son nouveau film : Safari.

La comédie suit donc six touristes français qui entreprennent de découvrir l’Afrique du Sud et ses contrées extraordinaires via un safari. Pour cela, ils seront guidés par Richard Dacier, qui prétend connaître l’Afrique comme sa poche. Toutefois, le guide ne va pas tarder à montrer ses nombreuses limites.

Safari ©Pathé

À noter que le film peut compter sur une distribution de têtes connues avec, en plus de Kad Merad, Lionel Abelanski, la regrettée Valerie Benguigui, Frédérique Bel, Guy Lecluyse, Nicolas Marié, mais aussi Yannick Noah et Omar Sy.

Gros pépin sur le tournage

Pour le tournage de Safari, rien ne fut une partie de plaisir pour l’équipe du film. En effet, la comédie principalement tournée durant 10 semaines à Durban (ville sud-africaine) a failli virer au cauchemar lorsque certains animaux ont dû tourner avec les acteurs du film. Kad Merad en a d’ailleurs fait la douloureuse expérience puisque l’acteur s’est fait mordre par un singe répondant au nom de Clonky. L’animal, résidant dans l'un des nombreux espaces animaliers à proximité de Durban, a ainsi mal géré son stress durant le tournage du film. Et comme Olivier Baroux le souligne dans Télé Star, un singe est avant tout un animal sauvage et non un acteur :

On a finalement réussi à avoir ce que l'on voulait, mais ce fut très compliqué. Le singe, un vervet, ne marche qu'à la nourriture, et quand il n'a plus faim c'est terminé, on ne peut plus rien lui demander. Le dosage de la nourriture est donc crucial. (…) On a quand même réussi à lui faire ouvrir un livre. C'est un singe, pas un comédien, il s'en fout que le film marche !

Heureusement, plus de peur que de mal pour Kad. Le protagoniste de Safari l’a même pris avec humour :

C'est ma faute ! Clonky se méfie de moi, car il ne me connaît pas assez. Avant le tournage, j'aurais dû partir en vacances avec lui, l'inviter au resto et faire du naturisme en sa compagnie au Cap d'Agde...

Dans le reste de l’actualité animalière

Face à une nature parfois agressive (Olivier Baroux a déclaré que tous les matins, l’équipe se passait un coup de bombe anti-tiques), les acteurs ont pu subir quelques frayeurs. La plus mémorable reste cette attaque de fauve qu’ont failli connaitre Kad Merad et Lionel Abelanski. En effet, le lion qui se trouve dans le film s'est blessé au front en heurtant sa cage lors de son transport en camion qui le menait vers le tournage. La douleur l’a donc rendu agressif, ce qui fait qu’il n’a pas toujours été facile à dresser durant certaines séquences. Les deux acteurs ont donc eu quelques sueurs froides lorsqu'il a sauté de tout son poids sur le capot de leur minibus, alors qu’ils étaient juste séparés par un pare-brise.

Safari ©Pathé

En parallèle, Valérie Benguigui a eu affaire à un serpent apprivoisé qu'on avait introduit dans son sac à dos pour les besoins d'une séquence. Sauf que le reptile a refusé d’en sortir avant de finalement s'enrouler dans les cheveux de l’actrice. Décidément, quand rien ne va...