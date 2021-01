Sam sur TF1 : tout ce qu'il faut savoir sur la saison 5

Présente sur TF1 depuis 2016, la série française "Sam" revient pour une cinquième saison. A quoi pouvons-nous nous attendre pour la truculente professeure de lettres ?

Qui est-tu, Sam ?

Remake de la série danoise Rita, Sam avait initialement pour premier rôle l'actrice Mathilde Seigner. Cette dernière était l'amie de Valérie Guignabodet, la réalisatrice de la saison 1. Malheureusement, cette dernière mourut peu avant le début de la diffusion de la série. Très affecté par sa disparition, Mathilde Seigner décida de ne pas reprendre son rôle, à l'issue de la première saison. Par conséquent, elle fut remplacée par Natacha Lindinger à partir de la saison 2.

Sam suit les aventures d'une mère célibataire et professeur de lettres au collège. Appréciée par ses élèves pour son enseignement non conventionnel, elle provoque pourtant de nombreuses plaintes et indignations de la part des adultes.

Sam ©TF1

Le père de Sam débarque !

Cette saison 5 va être marquée par une arrivée inattendue. En effet, alors qu'elle vit le parfait amour avec Antoine (joué par Thomas Jouannet), Sam voit débarquer son paternel qu'elle n'a jamais connu. Ce dernier est interprété par un acteur bien connu du grand public : François Berléand. Celui qui a joué dans de nombreux films français et a même connu une aura internationale en jouant régulièrement dans la saga du Transporteur, devrait avoir un rôle récurrent dans cette nouvelle saison. Toutefois, il est à noter que ce n'est pas la première fois que l'acteur joue dans une série produite par TF1. En effet, on a pu le retrouver en 2017 dans les deux saison de Les Chamois.

En outre, dans cette saison 5, il sera accompagné par des nouveaux venus tels que Bruno Wolkowitch, Samir Boitard, et Sophie Mounicot. Néanmoins, on ignore encore quel rôle vont jouer ces trois acteurs.

Malgré le fait que le tournage ait été retardé de trois mois suite à la crise du Covid-19, huit épisodes sont prévus pour cette cinquième saison. Que les fans se réjouissent donc : quatre soirées seront diffusés tous les lundis soirs sur TF1 !