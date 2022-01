San Andreas : comment le blockbuster a sauvé la vie d'un enfant ?

En 2015, Dwayne Johnson enchaîne sur un énième film d’action intitulé « San Andreas ». L’acteur ne le sait pas encore, mais une des séquences dans laquelle il s’illustrera, permettra de sauver une vie dans la réalité.

San Andreas : Dwayne Johnson montre les muscles face au séisme

L’année 2015 est une nouvelle année faste pour l’acteur Dwayne Johnson. En effet, non seulement, il reprend son personnage charismatique de Luke Hobbs dans Fast & Furious 7, mais en plus, il tient l’affiche d’un nouveau blockbuster intitulé San Andreas. Réalisé par Brad Peyton (qui avait déjà collaboré avec l’acteur en 2012 sur Voyage au centre de la Terre 2), le film catastrophe dépeint de manière extrême les événements dévastateurs qui pourraient survenir si la faille de San Andreas (qui passe notamment entre Los Angeles et San Francisco) venait à s’ouvrir totalement. Le long-métrage suit donc Ray Gaines, un pilote d'hélicoptère de secours en montagne, et son ex-femme Emma qui quittent Los Angeles pour San Francisco afin de retrouver leur fille Blake.

San Andreas ©New Line Cinema

Bien que les critiques soient mitigées à sa sortie, San Andreas connaît un grand succès commercial avec 473,9 millions de dollars de recettes engrangés. Par conséquent, il rembourse parfaitement son budget de 110 millions de dollars.

Dwayne, héros malgré lui

Une des scènes de San Andreas montre Ray prodiguer les premiers gestes de secours à sa fille Blake, après l’avoir tiré de la noyade. Cette séquence, pourtant anodine, produit un fort écho 2 ans plus tard. En effet, le site de Detroit WXYZ 7 News rapporte qu’en 2017, un jeune garçon de 10 ans nommé Jacob O'Connor, s’est inspiré du film pour sauver son petit frère de 2 ans. Ainsi, celui-ci était tombé dans la piscine de sa grand-mère, manquant presque de se noyer. Il a alors fallu l’intervention de Jacob qui effectua un massage cardiaque, tout comme le personnage joué par Dwayne Johnson.

La star de San Andreas n’a d’ailleurs pas manqué de féliciter ce héros du jour en partageant l’article et en lui adressant un petit message.

Il souhaitait même rencontrer Jacob pour le voir et lui serrer la main. Le garçon a donc été invité à le visiter sur le tournage de son film Skyscraper. La grande classe de Dwayne, comme toujours.