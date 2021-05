Seul sur Mars sur TMC : retour sur la référence au Seigneur des anneaux

Entre deux ajouts à la saga "Alien", le réalisateur Ridley Scott a envoyé Matt Damon sur une autre planète dans "Seul sur Mars." Faisons un petit retour sur la référence à "Le Seigneur des anneaux" et aux secrets qui l'entourent.

Matt Damon perdu sur une autre planète

Adaptation du roman d'Andy Weir, Seul sur Mars est l'une des incursions de Ridley Scott dans le genre de la science-fiction. Pas d'aliens ou d'androïdes ici, l'approche se veut beaucoup plus réaliste. Dans le rôle principal, on trouve Matt Damon qui incarne Mark Watney. Lors d'une mission sur celle que l'on surnomme "la planète rouge", il est laissé pour mort par ses compagnons lors d'une tempête. Sauf que l'intéressé est toujours en vie et va devoir apprendre à survivre sur Mars. Déterminé à ne pas finir ses jours à plus de 200 kilomètres de la Terre, Mark met tout en œuvre pour joindre la NASA.

630 millions de dollars au box-office mondial lors de sa sortie dans les salles. Seul sur Mars est un bon divertissement, avec un Matt Damon attachant. Sa performance lui permet d'ailleurs de remporter un Golden Globe en 2016. Il ne pourra malheureusement pas rivaliser avec Leonardo DiCaprio dans The Revenant lors des Oscars. Deux ans avant Seul sur Mars, Matt Damon était déjà perdu sur une planète dans Interstellar. Ce qui n'a pas manqué de faire sourire quand on a appris qu'il allait tourner ce film avec Ridley Scott. Mark Watney (Mat Damon) - Seul sur Mars ©20th Century Fox France Quand Le Seigneur des anneaux est cité

Au bout d'un peu plus d'une heure, Rich Purnell, le personnage incarné par Donald Glover, trouve un moyen pour sauver Mark. Il partage son plan avec les membres de la NASA et celui-ci est nommé le "Projet Elrond." Il s'agit d'une référence claire et assumée à La Communauté de l'anneau, le premier volet de la trilogie Le Seigneur des anneaux. Quand Annie Montrose (Kristen Wiig) se demande pourquoi un tel nom, Bruce Ng (Benedict Wong) lui explique la référence.

Chez Tolkien, le Conseil d'Elrond est un moment particulièrement important durant lequel Gandalf, Frodon, Gimli ou encore Aragorn se concertent pour déterminer quel doit être le sort de l'Anneau unique. À la suite d'un débat, il est décidé qu'il doit être détruit. Ainsi s'enclenche le périple adapté au cinéma par Peter Jackson. Au sein du conseil se trouve Boromir, un homme qui va être attiré par l'Anneau. Dans le premier volet, c'est Sean Bean qui a été choisi pour lui donner vie. Hélas, comme souvent au cinéma, l'acteur aura connu la mort.

Mitch Henderson (Sean Bean) - Seul sur Mars ©20th Century Fox France Sean Bean, d'un Elrond à l'autre

La référence à Le Seigneur des anneaux prend une autre ampleur quand on voit que l'un des membres du Projet Elrond est incarné par Sean Bean. Sa présence fera sourire les fans de Tolkien mais elle n'a pas été forcée. Quand l'acteur est approché pour tenir le rôle de Mitch, la référence se trouve déjà dans le scénario. Ce n'est donc pas pour cette raison qu'il figure au casting. Le scénariste Drew Goddard a expliqué chez Empire qu'il s'agissait d'une pure coïncidence. Auprès de The Los Angeles Times (via 411 Mania), il avoue ensuite que la scène a failli passer à la trappe, car jugée trop longue. De plus, la blague sur La Seigneur des anneaux a aussi été remise en cause. La crainte était que le public n'y soit pas réceptif. Ce qui n'a absolument pas été le cas !