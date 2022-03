Shutter Island : avez-vous remarqué tous ces indices qui donnent des clés pour deviner la fin ?

[Attention, cet article contient des spoilers !] En 2010, le cinéaste Martin Scorsese retrouve le comédien Leonardo DiCaprio pour la quatrième fois. Les deux artistes se réunissent pour l'excellent "Shutter Island". Avez-vous remarqué tous les indices laissés par le réalisateur pour deviner le dénouement du film ?

Shutter Island : nouveau succès pour Martin Scorsese

Après Gangs of New York, après Aviator et Les Infiltrés, Martin Scorsese et Leonardo DiCaprio se retrouvent pour la quatrième fois avec Shutter Island. Sorti en 2010, le long-métrage raconte l'enquête de deux policiers, Teddy Daniels (Leonardo DiCaprio) et Chuck Aule (Mark Ruffalo) dans un hôpital psychiatrique sur l'île de Shutter Island. Également porté par Ben Kingsley, Michelle Williams et Max von Sydow, Shutter Island rencontre le succès avec plus de 294 millions de dollars de recettes au box-office (pour un budget de 80 millions).

Quelques indices concernant la fin

La suite de cet article va contenir de sérieux spoilers concernant la fin du film. On conseille à ceux qui n'ont pas vu Shutter Island de passer leur chemin. Vous êtes toujours là ? À la fin du long-métrage, les spectateurs apprennent que Teddy Daniels est en fait un patient de l'hôpital psychiatrique. Interné pour le meurtre de sa femme, il est peut-être le patient le plus dangereux de toute l'institution. Pour tenter de l'aider, Chuck Aule, son docteur, décide de mettre en scène cette immense enquête policière grandeur nature. Et le film laisse de nombreux indices concernant cette supercherie au cours de son récit. Voici donc une liste, non exhaustive, des différents indices laissés par Martin Scorsese pour deviner la fin de Shutter Island.

Premier indice, au début du film, les deux protagonistes sont obligés de rendre leurs armes quand ils arrivent sur l'île. Chuck Aule a des difficultés à sortir son revolver pour le remettre aux policiers. Un détail loin d'être insignifiant puisqu'il s'agit de la première preuve confirmant que Chuck n'est pas un marshal mais bien un médecin. En effet, ce dernier n'a pas l'habitude de manipuler une arme.

Shutter Island ©Paramount Pictures

Plus tard dans le film, lorsque Teddy s'en prend à Peter Breene (Christopher Denham), Chuck Aule ramène Teddy à son siège de la main gauche, tandis qu'avec la droite il fait signe au personnel de l'établissement de ramener Peter dans son service. À un autre moment, lorsqu'ils interrogent Bridget (Robin Bartlett), cette dernière jette des regards furtifs à Chuck Aule. Enfin, lors de la plupart des entretiens, des policiers se tiennent derrière Teddy Daniels, mais pas derrière Chuck Aule.

Mais la référence la plus directe concerne certainement la rencontre entre Teddy et George Noyce (Jackie Earle Haley), un prisonnier du bâtiment C. Ce dernier dit au faux marshal les phrases suivantes : "Tu n'enquêtes sur rien", "tu dois laisser ta femme partir". Au premier visionnage, ces phrases paraissent anecdotiques et sont surtout incomprises. Mais à la fin du métrage, elles prennent un tout autre sens.

Des indices également dans la mise en scène

Pour marquer la folie de Teddy Daniels, Martin Scorsese a opté pour une réalisation un peu particulière. Le cinéaste a en effet laissé volontairement quelques erreurs de continuité pour exprimer la folie et le déséquilibre de son personnage. Par exemple, la boisson d'un des patients disparaît d'un plan à l'autre ; Teddy a une aversion constante pour l'eau au cours du film car cela lui rappelle la noyade de ses enfants, etc... Mais la meilleure référence concerne sans doute les allumettes de Teddy. Au début du film, le personnage refuse de craquer des allumettes pour allumer ses cigarettes. Sans doute parce qu'ils les associe à l'incendie criminel. Cependant, plus tard au cours du film, alors que le traitement fait son effet, Teddy utilise enfin ses allumettes. Enfin, pendant la majeure partie de l'histoire, il fait nuageux et la pluie devient plus lourde à mesure que l'histoire s'approfondit. Le soleil n'apparaît que dans les scènes finales. C'est une référence à Freud, qui a décrit le subconscient comme un temps nuageux déroutant, en opposition au ciel clair de la conscience.

Teddy Daniels (Leonardo DiCaprio) - Shutter Island ©Paramount Pictures

Dernier élément de mise en scène intelligent proposé par Martin Scorsese : le pansement. Leonardo DiCaprio porte un pansement dans la quasi-totalité du film. Un peu à la manière de la toupie dans Inception, il s'agit d'un totem pour différencier la réalité de la fiction. L'absence de ce pansement sur le visage du personnage symbolise sa guérison. Quand il ne porte pas son pansement, c'est quand il a conscience de la vérité.

Voici pour ces quelques indices. On en a sûrement oublié plein et on vous laisse nous proposer les easter egg qu'on n'aurait pas cités.