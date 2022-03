Skyscraper : focus sur le Pearl, l'immense immeuble du film

Sorti en 2018, « Skyscraper » est un blockbuster porté par Dwayne Johnson. L’intrigue du film se déroule presque intégralement à l’intérieur d’un immense immeuble : le Pearl. Focus sur ce bâtiment fictif, qui a été imaginé comme une véritable infrastructure.

Skyscraper : changement de registre pour Dwayne Johnson

Dwayne Johnson, habitué aux rôles d’aventuriers en pleine jungle amazonienne et aux comédies policières, se retrouve ici plongé dans un thriller catastrophe quelque part entre Piège de Cristal et La Tour infernale. Réalisé par Rawson Marshall Thurber en 2018, Skyscraper raconte comment Will Sawyer (Dwayne Johnson), ancien agent du FBI et vétéran de l’armée américaine, se retrouve responsable de la sécurité d’un tout nouveau gratte-ciel : le Pearl. Will est accusé d’avoir volontairement déclenché un feu dans cet immense immeuble. Le voilà lancé dans une course effrénée pour prouver son innocence et arrêter ceux qui tentent de le piéger.

Will Sawyer (Dwayne Johnson) - Skyscraper ©Universal Pictures

Skyscraper n’a pas véritablement marqué les esprits. Plutôt mal reçu par les critiques professionnelles et par les spectateurs, il a engendré plus de 304 millions de dollars de recettes au box-office (pour un budget de 125 millions). Un score qui n’a rien de honteux, mais trop peu suffisant pour crier victoire pour autant.

La création du Pearl

Le récit de Skyscraper se déroule donc intégralement à l’intérieur du Pearl, un immense immeuble fictif imaginé pour l’occasion. D’une hauteur de 1km et composé de 225 étages, cette construction est plus grande que n’importe quel gratte-ciel existant. Pour avoir une grandeur d’idée, le Pearl mesure approximativement trois fois la taille de l’Empire State Building. À l’heure actuelle, le plus haut bâtiment de Hong Kong est en réalité l’International Commerce Centre avec plus de 100 étages.

Puisque l’intrigue du film se déroule en Chine, l’équipe de Skyscraper a décidé de rendre hommage à la culture de ce pays oriental. James D. Bissell, le chef de l’équipe de décoration du film, est alors tombé sur une légende chinoise appelée « La Perle du Dragon ». Une histoire folklorique dans laquelle un jeune garçon se transforme en dragon dans une mystérieuse rivière. Les perles représentent le savoir absolu dans la culture chinoise. L’estuaire de la rivière des Perles se déverse près de Hong Kong. Cette rivière est souvent symbolisée par un dragon.

Skyscraper ©Universal Pictures

Après repérages, l’immeuble de Skyscraper a été situé dans la péninsule de Kowloon pour permettre d’avoir Hong Kong en arrière-plan. Coïncidence, le nom de Kowloon signifie « neuf dragons ». James D. Bissell s'est donc basé sur cette légende et sur ce qu'elle représente pour imaginer son immeuble. Il voulait, lui aussi, que cette création de l'homme devienne un immense dragon synonyme de force et de sagesse.

James D. Bissell a alors imaginé un bâtiment dont l’allure devait rappeler celle d’un dragon qui s’élève. Selon lui, l’immeuble devait représenter :

force et résilience, tout le contraire de La Tour infernale, symbole d’un orgueil démesuré et dont le message implicite est que 'l’on est allé trop loin'. Dans ce film des années 70, il y avait des promoteurs corrompus et un architecte véreux. Alors que, dans Skyscraper, le bâtiment est fabuleux. Son seul défaut est d’être convoité par des forces malveillantes.

Un immeuble futuriste

Effectivement, ce gratte-ciel est un rêve splendide. Il s’agit d’un immeuble auto-suffisant, alimenté par des sources d’énergie solaire et éolienne. Ce building a même une emprunte carbone négative. Il est composé de nombreuses éoliennes et panneaux solaires sur son toit, et possède même des bassins artificiels qui reproduisent le phénomène des marées.

Will Sawyer (Dwayne Johnson) - Skyscraper ©Universal Pictures

Le bâtiment a également en son sein de nombreux lieux pour se détendre et se divertir. D’après l’équipe technique, le Pearl est composé de trois salles de sport, de 16 cinémas, d’un hôtel cinq étoiles, d’un golf, d’un centre commercial, d’un restaurant trois étoiles et d’une centaine d’appartement. On aurait presque envie d’y passer ses vacances.